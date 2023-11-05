Balıkesir'de 'Mutlu Köy Yaşam Merkezi' hizmete girdi

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde yürütülen "Köklerimizdeki Bilgiyi Geleceğe Aktarıyoruz" Projesi dahilinde Mutlu Köy Yaşam Merkezi hizmete girdi.

Ayvalık'ın Mutluköy kırsal mahallesinde yapılan açılış öncesinde davetlilere yeniden hayata geçirilen Yaşam Merkezi binasının eski ve yeni haliyle proje hakkında slayt gösteriminde bulunuldu. Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, Milli Eğitim Bakanlığı ile Komili Ailesi tarafından imzalanan projenin tanıtımında bulunmaktan duyduğu gurur ve memnuniyeti ifade ederek, "Milli Eğitim Bakanlığımız bu projeyi imzalayıp, projeyi yürütmek için bizleri görevlendirdikten sonra açıkçası bizi ve kurumumuzu en çok 'Kök' ile 'Gelecek' kelimeleri heyecanlandırmıştı. Bizim bu projeyi daha çok sahiplenmemizin sebebi, bir görevin ötesinde asıl buydu. Bu iki kelimenin projemizi çok daha ileriye taşıyacağına inanıyorum" dedi.

Güner Bahadır, projeye destek veren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi ve Mutlu Köy Muhtarlığı'na da teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

Konuşmaların ardından Kaymakam Hasan Yaman öncülüğündeki protokol ve seçkin davetliler projenin gönüllü koordinatörü Mehmet Cavlı ile birlikte keşkek kazanında keşkek dövdü. Açılış kurdelesinin protokol tarafından kesilmesinin ardından yaşam merkezini gezen davetliler, yapılan çalışmalara tam not verdi.