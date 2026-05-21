Bakan Yardımcısı Ökten, Londra’daki Dünya Eğitim Forumu’nda Türkiye’nin Öğretmen Vizyonunu Anlattı

MİLLİ Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Dünya Eğitim Forumu'nda katıldığı oturumda Türkiye'nin öğretmen yetiştirme vizyonunu anlattı. Eğitimde dijitalleşme yatırımlarına ve dönüşüme dikkat çeken Ökten, " Teknoloji, fırsatları genişletebilir ancak bu fırsatları gerçek öğrenmeye dönüştüren, öğretmenlerdir" dedi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Londra'da gerçekleştirilen Dünya Eğitim Forumu kapsamında 'Mesleki Gelişim Yoluyla Öğretmenliği Güçlendirmek' başlıklı oturumda konuştu. Bakan Yardımcısı Ökten, konuşmasında Türkiye'nin öğretmenlerin mesleki gelişimine yönelik yaklaşımını, 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' çerçevesinde yürütülen öğretmenlik mesleğinin geleceğini ve öğretmenlerin eğitim sistemindeki belirleyici rolünü aktardı.

Dünya Eğitim Forumu'nun eğitim sistemlerinin geleceğine ilişkin küresel ölçekte önemli tartışmalara ev sahipliği yaptığını belirten Ökten, eğitim sistemlerinden artık yalnızca daha fazla bilgi aktarmalarının değil; değişen dünyaya daha hızlı uyum sağlamalarının, daha kapsayıcı çözümler üretmelerinin ve gençleri belirsizlikler karşısında daha güçlü hazırlamalarının beklendiğini ifade etti.

Ökten, Türkiye açısından bu dönüşümün hem vizyon hem de ölçek meselesi olduğunu vurgulayarak, "Eğitim sistemimiz 18 milyondan fazla öğrenciye ulaşmakta ve her gün yaklaşık 1,2 milyon öğretmenimizin emeğiyle taşınmaktadır. Bu ölçekte öğretmeni güçlendirmek, yalnızca bir mesleki gelişim başlığı değildir, ulusal ilerlemenin en güçlü kaldıraçlarından biridir. Türkiye; dijital eğitim, yenilikçilik, öğrenme teknolojileri ve geleceğin becerileri alanlarında önemli yatırımlar yapmıştır. Bu yatırımlar eğitime erişimi genişletmiş, ulusal eğitim kalitemizi güçlendirmiş ve ülke genelinde öğrenme için yeni imkanlar oluşturmuştur" diye konuştu.

Teknolojinin eğitimde önemli imkanlar sunduğunu ancak dönüşümün merkezinde öğretmenin bulunduğunu aktaran Ökten, "Deneyimimiz bize açıkça göstermektedir ki teknoloji, fırsatları genişletebilir ancak bu fırsatları gerçek öğrenmeye dönüştüren, öğretmenlerdir. Dijital platformlar milyonlara ulaşabilir fakat öğrenmeye anlamını, yönünü ve insani derinliğini kazandıran, yine öğretmenlerdir" ifadelerini kullandı.

Ökten, bu anlayışın 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin merkezinde yer aldığını belirterek, eğitimin yalnızca bilgi aktarımı olarak görülmediğini; iyi insan, yetkin birey ve sorumluluk sahibi vatandaş yetiştirme hedefiyle ele alındığını söyledi. Ökten; gençlerin bilgi ile değeri, beceri ile karakteri, yenilikçilik ile toplumsal sorumluluğu birlikte taşıyan bireyler olarak yetiştirilmesinin Türkiye'nin eğitim vizyonunun temel unsurlarından biri olduğunu kaydetti.

Bu vizyonun güçlü öğretmenlerle hayata geçebileceğini dile getiren Ökten, öğretmenlerin yalnızca mesleğe başlangıç aşamasında değil, tüm kariyerleri boyunca desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Ökten; yeni teknolojiler, değişen pedagojik yaklaşımlar, ölçme-değerlendirme yöntemleri ve öğrencilerin farklılaşan ihtiyaçları karşısında öğretmenleri destekleyen güçlü sistemlerin önemine dikkat çekti.

Bakan Yardımcısı Ökten, Türkiye'nin öğretmen mesleki gelişimini çok boyutlu bir politika alanı olarak ele aldığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye, öğretmenlerin mesleki gelişimini aynı anda pedagojik, kurumsal, kültürel ve stratejik bir alan olarak değerlendirmektedir. Sürekli öğrenmeyi destekleyen ulusal platformlarımızı güçlendiriyoruz. Akran öğrenmesini ve mesleki toplulukları destekliyoruz. Mesleki gelişimi kariyer gelişimiyle ilişkilendiriyoruz. Milli Eğitim Akademisi ile öğretmenlerimizi mesleğe girişlerinden kariyer ilerlemelerine kadar destekleyecek daha güçlü bir kurumsal kapasite inşa ediyoruz. Bu anlamda mesajımız açıktır: Öğretmene yatırım yapmak, ülkenin gelecekteki kapasitesine yatırım yapmaktır."

Dünya Eğitim Forumu'nun eğitim sistemlerinin değişen dünyaya nasıl uyum sağlayabileceği sorusunun ele alındığı en güçlü uluslararası platformlardan biri olduğunu belirten Ökten, Türkiye açısından bu sorunun cevabının öğretmenlerle başladığını ifade etti.

Oturumda Bakan Yardımcısı Ökten'in yanı sıra; Gates Vakfı Küresel Eğitim Programı Direktörü Benjamin Piper, Kolombiya Bogota Eğitim Sekreteri Julia Maria Rubiano de la Cruz ve Ruanda Eğitimden Sorumlu Devlet Bakanı Claudette Irere'nin de yer aldığı aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı