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Bakan Tekin: Özel okulda 40 bin TL maaş, insani olmayan şartlar şikayet edilsin

Bakan Tekin: Özel okulda 40 bin TL maaş, insani olmayan şartlar şikayet edilsin
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel okul öğretmenlerinin ortalama 40 bin TL maaş aldığını belirterek, asgari ücret altında çalıştırılan öğretmenlerin şikayeti halinde soruşturma başlatılacağını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel okul öğretmenlerinin maaşlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakanlık verilerine göre, özel okullarda görev yapan öğretmenlerin ortalama 40 bin lira maaş aldığını belirten Tekin, asgari ücretin altında ya da insani olmayan şartlarda çalıştırılan öğretmenlerin kendisine başvurması halinde ilgili okul hakkında soruşturma başlatacaklarını söyledi.

Erzurum Öğretmenevi'nde düzenlenen değerlendirme toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel okul öğretmenlerinin çalışma şartlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tekin, "Biz hiçbir öğretmenin hak ettiği ücretin altında çalışmasına müsaade etmeyiz bakanlık olarak. Bu arkadaşlara da söyledim, eğer dediğiniz gibi yapan bir özel okul varsa onu bize hemen şikayet edin. Biz o okulla ilgili gereğini yapalım. Çünkü bizim elimizdeki veriler, elektronik ortamda, özel okullarda çalışan öğretmen arkadaşlarımızın ortalama 40 bin lira civarında ücret aldıkları gibi bizim elimizdeki veri bu. Somut veri. Eğer asgari ücretin altında ya da insani olmayan şartlarda çalıştırılan arkadaşımız varsa bana başvursun. Ben hemen o okulla ilgili soruşturma açayım. İllegal yapılar, merdiven altı kurumlar, bizde zaten kaydı yok. 12 bin 500 tane özel okul var. Bu özel okullarda çalışıp, bu tür insani olmayan şartlarda da ücret alan arkadaşımız varsa bugün hemen bize başvurusunu yapsın. Biz gereğini yapalım" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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