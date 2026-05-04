Bakan Tekin: 'Ortaokullardan itibaren çocuklarımızın yeteneklerine göre ortaöğretim kurumu tercih edebilecekleri bir mekanizma oluşturduk'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda, öğrencilerin daha donanımlı yetişmesini sağlayacak teşvik mekanizmalarını hayata geçirdiklerini vurgulayarak, "Ortaokullardan itibaren çocuklarımızın yeteneklerine göre ortaöğretim kurumu tercih edebilecekleri bir mekanizma oluşturduk" dedi.

Bakan Tekin, 'Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik' temasıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında Ankara'daki Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Öğrencilerin hazırladığı projeleri yerinde inceleyen Bakan Tekin, meslek ve teknik eğitim konusunda Türkiye'nin sahip olduğu tecrübe ve birikimin 28 Şubat süreciyle beraber kesintiye uğradığını ifade ederek, "28 Şubat sürecine kadar çok sağlıklı bir şekilde dünyada örnek gösterilebilecek evsafta mesleki ve teknik eğitim yürütülürken imam hatip okullarını kapatma telaşındaki 28 Şubat vesayet yönetimi, meslek liselerine de ciddi bir sekte vurdu ve meslek liselerimizdeki öğrenci oranları yarı yarıya düştü. O yıl okul kontenjanları yüzde 20 düzeyinde öğrenci alan hale dönüştü ve bu da bizim için mesleki ve teknik eğitim konusunda çok ciddi bir sekte oluşturdu. Daha sonra Cumhurbaşkanımızın hem başbakanlık hem de cumhurbaşkanlığı döneminde meslek ve teknik eğitim özelinde ve eğitim genelindeki demokratikleşme adımları, vesayetçi mekanizmaları ortadan kaldıracak yaklaşımları, 2010 yılında katsayı zulmünün kaldırılması, mağduriyetlerin giderilmesi ve ardından attığımız adımlarla mesleki ve teknik eğitim konusunda tekrar uluslararası ortamlarda Türkiye tecrübesi anlatılır hale geldi" açıklamasında bulundu.

Mayıs ayı boyunca Türkiye genelinde mesleki ve teknik eğitime yönelik çeşitli etkinlikler düzenleneceğini belirten Bakan Tekin, "Geçtiğimiz hafta başında OECD Beceriler Zirvesi Türkiye'de oldu. OECD'de mesleki ve teknik eğitim konusundaki attığımız adımları örnek olarak paylaşabileceğimizi söylediler, bu anlamda ciddi bir mesafe kat ettik. Hem mesleki ve teknik eğitimdeki öğretim programlarımızı revize ettik hem de okullarımızdaki meslek alan ve dal dağılımında ihtiyaç duyulmayan alanları kapatıp, yeni mesleki gelişmelerine göre ihtiyaç duyulan alanlarda yeni programlar açtık. Sektörle birlikte çocuklarımızı daha yetkin yetiştirebileceğimiz işbaşı eğitimlerini, staj uygulamalarını ve bununla beraber teşvik uygulamalarını geliştirdik. Ayrıca, ortaokullardan itibaren çocuklarımızın yeteneklerine göre ortaöğretim kurumu tercih edebilecekleri bir mekanizma oluşturduk. Bütün bunların Türkiye kamuoyu tarafından tanınması açısından mayıs ayı içerisinde Türkiye'nin her tarafında mesleki ve teknik eğitimle ilgili olarak bir dizi etkinlik yapmak istiyoruz. Okullarımız tanınsın ve bu anlamdaki yetkinlikleri kamuoyu tarafından bilinsin istiyoruz" ifadelerinde bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı