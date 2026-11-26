Bakan Tekin, Milli Eğitim Akademisinde 10 bin kişinin baharda öğretmen olacağını dediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Milli Eğitim Bakanı Tekin, Milli Eğitim Akademisindeki 10 bin kişinin önümüzdeki bahar aylarında eğitimlerini tamamlayıp öğretmen olmaya hak kazanacağını söyledi. Tekin, bu kişilerin eğitim süreçlerini bitirmesinin ardından öğretmenlik hakkını elde edeceğini belirtti.
Milli Eğitim Bakanı Tekin: "Milli Eğitim Akademisinde olan 10 bin arkadaşımız önümüzdeki bahar aylarında eğitimlerini tamamlayıp öğretmen olmaya hak kazanacaklar."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı