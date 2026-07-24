Milli ve manevi değerlerle nesil yetiştirme hedefi

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin temel amacının milli ve manevi değerlerine bağlı bireyler yetiştirmek olduğunu ifade ederek, "Geçmişimizi bilerek bugünümüze sahip çıkacak bir nesil yetiştirmemiz gerekiyor" dedi.

Bakan Tekin Erzurum Öğretmenevi'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Türkiye genelindeki eğitim politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, eğitim yatırımları, gastronomi okulları ve mesleki eğitimde hayata geçirilen projeler hakkında açıklamalarda bulundu.

"Eğitim herkesin gündeminde"

Milli Eğitim Bakanlığı'nın toplumun tamamını ilgilendiren bir alan olduğunu belirten Tekin, eğitimin her evde konuşulan bir konu olduğunu söyledi. Bakan Tekin, "Herkes çocuğunun okulda aldığı eğitimi, gittiği okulu, öğretmenini, ders kitabını, o gün yaşadıklarını mutlaka evinde, sofrasında gündem ediyor. O yüzden her ortamda konuşulan bir bakanlığız. Herkesin kendine göre doğruları var. Hepsini alt alta topladığımızda 70-80 milyon tane öneri çıkıyor. Öylesine zor bir bakanlık" dedi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin temel amacının milli ve manevi değerlerine bağlı bireyler yetiştirmek olduğunu ifade eden Tekin, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli diye kamuoyuyla paylaştığımız 2024 yılında yaptığımız müfredat değişikliklerinin odağında da bu var. Biz dünyada birçok devletin, birçok milletin öykündüğü, kıskandığı şanlı bir geçmişe sahibiz. Türkistan'dan başlayıp Avrupa'nın içlerine kadar kendi medeniyet birikimini taşıyan bir milletin mensuplarıyız. Bu geçmişimizi çocuklarımıza anlatmak, öğretmek durumundayız. Geçmişiyle gurur duyacakları bir biçimde anlatmalıyız. Geçmişimizi bilerek bugünümüze sahip çıkacak bir nesil yetiştirmemiz gerekiyor" diye konuştu.

"Türkiye eğitimde önemli bir dönüşüm gerçekleştirdi"

2003 yılından itibaren eğitime öncelik verildiğini ifade eden Tekin, sınıf ve öğretmen sayılarındaki artışın uluslararası alanda da dikkat çektiğini belirtti. Tekin, "2003'ten itibaren bütün bütçelerde birinci sırayı eğitim öğretim hizmetleri aldı. Türkiye sınıf ve öğretmen başına düşen öğrenci sayılarında önemli bir eğitim devrimi gerçekleştirdi. Uluslararası kuruluşların temsilcileri Türkiye'nin bunu nasıl başardığını bizimle konuşuyor. Göğsümüzü gere gere Türkiye'yi örnek gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eğitim yatırımlarındaki rolüne de değinen Tekin, "Sayın Cumhurbaşkanımız bunları yaptı. Bu hizmetleri yapabildiyse ona destek olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hakkını teslim etmek gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızı ve ekibini destekleyen herkese şükranlarımı sunuyorum. Bu sadece AK Parti iktidarının değil, bütün Türkiye toplumunun, bütün milletin ortak başarısıdır" dedi.

"Gastronomi okulları ve tematik mesleki eğitim yaygınlaşıyor"

Geleneksel mutfak kültürünün yeni nesillere aktarılmasını önemsediklerini belirten Tekin, Gastronomi Okulları Projesi ile mesleki eğitimde sektör odaklı yeni uygulamaların sürdüğünü söyledi.

Bakan Tekin, "Bir ülkenin değerlerinin inşasında sofra adabı, sofra kültürü ve yemek kültürü çok kritik bir yere sahiptir. Biz çocuklarımıza geleneklerimizi öğretirken mutfağımızı bu kültürün en önemli parçası olarak görüyoruz. Bu anlayışla 472 peyniri kayıt altına aldık ve yedi ilimizde Gastronomi Okulları Projesi'ni başlattık. Bu okullarda öğrencilerimiz hem pişirmeyi hem servis etmeyi hem de uygulamayı öğrenecek" dedi.

Mesleki eğitim programlarının sektörün ihtiyaçlarına göre şekillendirildiğini vurgulayan Tekin, "Mesleki eğitimde sektör neye ihtiyaç duyuyorsa programını sektör temsilcileri yazsın istedik. Ayakkabıcılık, tıbbi malzeme üretimi gibi alanlarda sektörle birlikte müfredat hazırladık. Spor liselerini de tematik hale getirerek federasyonlarla ortak çalışmalar yürütüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı