Bakan Tekin’den Yalova’da okul ziyareti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Yalova Abdülhamid Han Ortaokulunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Tekin, İznik Gölü'nde cansız bedeni bulunan matematik öğretmeni İlhan Algınkaplan'ın mesai arkadaşlarına başsağlığı diledi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Yalova'daki programları öncesinde Abdülhamid Han Ortaokulunu ziyaret etti. Okula girişi sırasında bahçede beden eğitimi dersinde olan öğrencilerle sohbet eden Tekin, daha sonra sınıfları gezdi. Öğrencilerin sorularını cevaplandıran Bakan Tekin, yeni eğitim öğretim yılı için tavsiyelerde bulundu. Bakan Tekin, öğretmenler odasında eğitimcilerle bir araya geldi. Eğitim öğretim yılının ilk günü okuldan çıktıktan sonra gittiği İznik Gölü'nde cansız bedeni bulunan matematik öğretmeni İlhan Algınkaplan'ın vefatından derin üzüntü duyduğunu belirten Tekin, mesai arkadaşlarına taziyelerini iletti.

Öğretmenler Odası Buluşması'nda yeni eğitim öğretim yılını da değerlendiren Tekin, 90'dan fazla ülkenin katıldığı PISA araştırmasında Türkiye'nin elde ettiği başarıya ilişkin çok güzel cümleler duyduklarını söyledi.

Alınan sonucun mutluluk verici olduğunu vurgulayan Tekin, "Bu cümleleri sizler hak ediyorsunuz. Bu başarı sizlerin, bizlerin, hepimizin başarısı. Allah razı olsun, teşekkür ediyorum" dedi.

Öğretmenler de Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli için Bakan Tekin'e teşekkür ederek uygulanan program sayesinde sorgulayan, kendini ifade edebilen ve çözüm üretebilen öğrenciler yetişeceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı