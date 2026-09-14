Bakan Kacır’dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bakan Kacır, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2026-2027 eğitim öğretim yılının öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve ailelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Yeni dönemin evlatlarımız için başarılarla, güzel başlangıçlarla ve büyük hedeflere atılan emin adımlarla dolu olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı