Haberler

Bakan Kacır’dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı

Bakan Kacır’dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bakan Kacır, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2026-2027 eğitim öğretim yılının öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve ailelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Yeni dönemin evlatlarımız için başarılarla, güzel başlangıçlarla ve büyük hedeflere atılan emin adımlarla dolu olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ülke genelinde 'Sokaklar Güvende' operasyonu! 2 bin 447 şüpheliye adli işlem yapıldı

Ülke genelinde eş zamanlı operasyon! Listede yüzlerce kişi var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Polis peşindeydi! 'Raperin Yılmaz'dan gözaltı sonrası ilk görüntü

Polis peşindeydi! "Raperin Yılmaz"dan gözaltı sonrası ilk görüntü
Bursaspor tribünlerinde tüyleri diken diken eden anlar! Gökhan Kırdar'la 'Cendere' şovu

Dün gece yine herkes onu konuştu!
Mezarının açıldığı gün “Kaşifoğlu'na tarihi infaz” videosu paylaşıldı! Sonra apar topar silindi

Kozinoğlu dosyasında “Bu kadarı tesadüf olamaz” dedirten olay
Hataylı depremzede gözyaşları içinde Bakan Kurum'a teşekkür etti

Hataylı depremzede gözyaşları içinde Bakan Kurum'a teşekkür etti
Emine Erdoğan'dan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı

Emine Erdoğan'dan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı
Kurtlar Vadisi ile Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünde dikkat çeken benzerlikler

Kozinoğlu dosyasında esrarengiz Kurtlar Vadisi detayı
Bakan Şimşek düğmeye bastı! Her 3 büyük mükelleften 1'i mercek altında

Şimşek düğmeye bastı! Maliye şimdi bu grubun peşinde