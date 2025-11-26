Bahçeşehir Üniversitesinden 4 Akademisyen Avrupa Bilim ve Sanat Akademisi'ne Üye Seçildi

AVRUPA Bilim ve Sanat Akademisi, bu yıl yapılan genel kurulda Bahçeşehir Üniversitesi'nden (BAU) Prof. Dr. Serdar Durdağı, Prof. Dr. Ulaş Sunata ve öğretim üyesi Dr. Erman Türkili'ni yeni üye olarak seçti. Geçen yıl üye olarak belirlenen Doç. Dr. Derya Gürses Tanbuck'la birlikte BAU'lu akademisyen üye sayısı dörde yükseldi.

Avrupa Bilim ve Sanat Akademisi'nin (EASA) bu yılki genel kurulunda, üye olacak yeni akademisyenlerin isimleri belirlendi. Beşeri Bilimler, Tıp, Sanat, Doğa Bilimleri, Sosyal Bilimler, Hukuk, Ekonomi, Çevre Bilimleri gibi alanlardaki çalışmaları destekleyen 38'i Nobel Ödülü sahibi yaklaşık 2 bin akademisyenin bulunduğu EASA kriterlerine göre yapılan değerlendirmelerde üyelerce adları teklif edilen üç akademisyenin çalışmaları ve kariyerleri incelendi. Disiplinler arası, uluslararası çalışmalar yapan akademisyenlerin, insan odaklı çalışma kriterlerinin de göz önünde tutulduğu değerlendirmede, BAU Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar Durdağı, BAU İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Sosyolog Prof. Dr. Ulaş Sunata, BAU Konservatuvarı Öğretim Üyesi Dr. Erman Türkili yeni üyeler oldu.

'BİLİM EKOSİSTEMİNE KATKI İÇİN DAHA FAZLA ÇABA GÖSTERECEĞİM'

Yapay zeka destekli ilaç tasarım ve geliştirme alanlarında yaptığı çalışmalarla bilinen Prof. Serdar Durdağı, Avrupa Bilim ve Sanat Akademisine üye olmaktan büyük onur duyduğunu söyleyerek "Bu üyeliği, yalnızca kişisel bir başarı değil; birlikte ürettiğimiz bilginin, kurduğumuz iş birliklerinin ve ortaya koyduğumuz toplumsal katkı vizyonunun tescili olarak görüyorum. Disiplinler arası yaklaşımın hem bilimsel yenilik hem de toplumsal etki açısından vazgeçilmez olduğuna inanıyorum. Önümüzdeki dönemde farklı alanlardan araştırmacılarla ortak projeler geliştirmeye devam edeceğim. Bu üyeliğin sorumluluğuyla, bilginin sınırlarını zorlayan; kapsayıcı ve ortak yararı önceleyen bir bilim ekosistemine katkı vermek için daha fazla çaba göstereceğim" ifadelerini kullandı.

GÖÇ ÇALIŞMALARIYLA BİLİNİYOR

Göç ve sosyoloji alanlarındaki çalışmalarıyla öne çıkan BAU Göç ve Kent Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (BAUMUS) Direktörü Prof. Dr. Ulaş Sunata ise "Yaptığımız çalışmaların Avrupa bağlamında değer görmesi mutluluk verici. Bilim sınırları aştıkça insanlığa ve insanın ötesine daha fazla hizmet eder" dedi. Sunata, akademisyenlere prestij kazandıran EASA'nın uluslararası iş birlikleri ve projelerde daha fazla akademisyene ve partnere ulaşma şansı sağlayacağını dile getirdi.

Erken yaş ve otizm alanında yaptığı kullanılan eğitim metodu ile bilinen BAU Konservatuvarı Öğretim Üyesi Dr. Erman Türkili'nin Türkiye'den EASA'ya müzik alanında seçilen ilk isim olduğu aktarıldı. Müzik alanında 47 üyesi bulunan EASA'ya seçilen Türkili bundan mutlu olduğunu belirterek "Alanımda Türkiye'den bir akademisyenin seçilmiş olması benim adıma büyük bir onur. Müzik alanında Türkiye'den seçilmiş bir ismin orada olacak olması ülkem adına da beni mutlu ediyor" diye konuştu.

'AKADEMİK MARKA DEĞERİNİ YÜKSELTİYOR'

EASA'ya üyeliği 2024 yılında kabul edilen Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Derya Gürses Tarbuck, Türkiye'den kabul edilen akademisyenlerin sayısının artmasının önemli olduğunu söyledi. Tarbuck "Ülkemizde ve üniversitemizden çok fazla akademisyenin Avrupa Bilim ve Sanat Akademisi'ne seçilmesini önemsiyorum. Avrupa Akademisi üyeliği kurumların bilimsel kapasitesin Avrupa tarafından tanındığı anlamına gelir. BAU'dan dört akademisyenin burada olması çok değerli. Bu okulumuzun uluslararası görünürlüğünü de artırıyor. Avrupa araştırma haritasındaki yerimizi de güçlendiriyor. Üniversitenin akademik marka değerini yükseltiyor" ifadelerini kullandı.

Üyelerin yalnızca bilimsel yetkinlikle seçilmediğini belirten Tarbuck, Avrupa ölçeğinde etki yaratan entelektüel katkıların üye belirlenmesinde önemli bir kriter olduğunu dile getirdi.

AKADEMİ BİLİMSEL VE KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR GERÇEKLEŞTİRİYOR

Avrupa Bilim ve Sanat Akademisi, özellikle Avrupa'da yaşayan ve çalışan insanların yararına olacak bilimsel ve kültürel çalışmalar gerçekleştiriyor. Bünyesinde bulunan Avrupalı bilim adamları ve sanatçılar sayesinde sorunların farklı açılardan incelenmesi ve çözümler bulunması amacı taşıyan akademi, bağımsız bir bilgi havuzu oluşturarak, disiplinler arası diyalog, farklı fikir ve düşüncelerin bir araya getirilmesi ve uluslararası bilimsel söylem oluşturulması gibi temalar etrafında birleşiyor.