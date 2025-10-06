Bahçeşehir Üniversitesi ve SushiCo'dan Uzak Doğu Mutfağı Sertifika Programı

BAHÇEŞEHİR Üniversitesi (BAU) ve Türkiye'de faaliyet gösteren Uzak Doğu restoran zinciri SushiCO gastronomi eğitiminde iş birliğine imza attı. Uzak Doğu mutfağının kendine has lezzetlerinden, özgün pişirme tekniklerine kadar birçok teorik ve uygulama eğitiminin verileceği BAU-SushiCO Edition- Uzak Doğu Mutfağı Sertifika Programı 20 Kasım'da başlayacak.

Bahçeşehir Üniversitesi, Uzak Doğu restoran zinciri SushiCo önemli bir iş birliğini hayata geçirdi. Bahçeşehir Üniversitesi'nin Beşiktaş'taki Güney Kampüsü'nde düzenlenen iş birliği imza törenine, BAU Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu ve SushiCo Kurucu Ortağı Baran Dumanoğlu ile tarafların üst düzey yetkilileri katıldı. BAU Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, anlaşma ile ilgili yaptığı konuşmada "Bahçeşehir Üniversitesi olarak, eğitim programlarımızın sektörün öncüleri ile doğrudan temas halinde daha da zenginleştiğine inanıyoruz. Bu bakış açısıyla kurduğumuz BAU Professional (BAU PRO) çatısı altında, sektörel iş birliklerine büyük önem veriyor; farklı alanlarda mesleki yaşamın dinamiklerine hazırlayan programlar geliştirmeye özen gösteriyoruz. SushiCo ile gerçekleştirdiğimiz bu stratejik iş birliği, gastronomi alanındaki akademik birikimimizi sektörün güçlü temsilcilerinin deneyimiyle buluşturmaktadır. Uzak Doğu mutfağının derinliğini ve kültürel zenginliğini içeren bu eğitim programı, katılımcılara mutfak deneyimi ile birlikte vizyon, disiplin ve uluslararası standartlarda kariyer yolculuğunun kapısını aralamaktadır. Sektöre kalıcı değerler kazandıracak, yenilikçi, donanımlı ve vizyon sahibi şefler yetiştirmeyi sürdüreceğimiz bu iş birliği ile; teorik bilgiyi çağdaş uygulama ile birleştirerek yeni nesil şef adaylarımıza uluslararası alanda öncü donanımlar kazandırmayı amaçlıyoruz. Süreçte emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyor, nice güzel projelerde buluşmayı diliyorum" dedi.

DUMANOĞLU: GASTRONOMİ SEKTÖRÜ İÇİN KALICI DEĞERLER YARATIYORUZ

SushiCo Kurucu Ortağı Baran Dumanoğlu ise "28 yıldır, Uzak Doğu mutfağını gururla temsil ediyoruz. BAU ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, geleceğin şefleri için güçlü bir ortaklığın başlangıcı niteliğinde. Gastronomi dünyasında kalıcı değer yaratmak için akademik birikim ile sektörel tecrübeyi bir araya getiriyoruz. SushiCo olarak deneyimlerimizle, gençlere yalnızca mutfak tekniklerini değil, aynı zamanda global vizyon ve mesleki disiplin kazandırmayı hedefliyoruz. İş birliğimiz, ülkemizin gastronomisinin geleceğine yapılmış önemli bir yatırımdır" diye konuştu.

47 SAATLİK UYGULAMALI GASTRONOMİ PROGRAMI

20 Kasım itibariyle başlayacak BAU - SushiCo Edition - Uzak Doğu Mutfağı Sertifika Programı kapsamında hayata geçirilecek 47 saatlik kapsamlı gastronomi eğitim programı, katılımcılara Uzak Doğu mutfağının zengin çeşitliliğini uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı sunacak. Program; sushi hazırlama tekniklerinden noodle ve pilav çeşitlerine, wok tava kullanımından Asya çorbalarına kadar geniş bir içerik yelpazesini kapsıyor. Eğitimler, SushiCo'nun deneyimli şefleri ile BAU Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü akademisyenlerinden oluşan uzman bir kadro eşliğinde yürütülecek. Katılımcılar, profesyonel pişirme tekniklerini öğrenmenin yanı sıra, profesyonel mutfak disiplini, uluslararası mutfak vizyonu ve gastronomi sektörünün dinamikleri üzerine verimli bir eğitim sürecinden geçecek.

Program aynı zamanda gastronomi öğrencileri ve profesyonel adaylar için önemli bir kariyer fırsatı da barındırıyor. Programı başarıyla tamamlayan katılımcılara, mülakat ve karşılıklı değerlendirmenin sonrasında Türkiye'nin en prestijli Uzak Doğu restoran zinciri SushiCo'da staj yapma imkanı sağlanacak. Öğrenciler, sektörel deneyim kazanarak uluslararası standartlarda bir kariyer yolculuğuna adım atacak.

BAU ve SushiCo'nun güçlerini birleştirdiği bu özel eğitim programı, Türkiye'de gastronomi eğitiminin çıtasını yükseltirken, uluslararası alanda da yeni nesil şef adaylarına ilham vermeyi amaçlamaktadır. Programa ilişkin ayrıntılı bilgiye üniversitenin internet adresinden ulaşılabilir.