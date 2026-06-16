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YDT adayları sessizlik için harekete geçti

YDT adayları sessizlik için harekete geçti
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Samsun Bafra’da YKS’ye hazırlanan iki öğrenci, Yabancı Dil Testi’nin (YDT) pazar günü öğleden sonra devam ettiğine dikkat çekmek ve sınav sırasında gürültü gibi olumsuzlukları önlemek için kaymakamlığa resmi dilekçe sundu.

Samsun'un Bafra ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek iki öğrenci, Yabancı Dil Testi'ne (YDT) yönelik kamuoyunda farkındalık oluşturmak ve sınav sırasında yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla örnek bir davranış sergiledi.

YDT adayları Sure Nur Asan ve Aygül Sena Demşek, bu hafta sonu gerçekleştirilecek üniversite sınav maratonunun son oturumu olan YDT için harekete geçti. Sınav günü oluşabilecek gürültü, trafik ve benzeri olumsuzluklara karşı yalnızca kendileri için değil, tüm adaylar adına önlem alınması amacıyla Bafra Kaymakamlığı'na resmi dilekçe sundular.

"Kamuoyu sınavın pazar öğle bittiğini düşünüyor"

YKS'nin üç aşamalı ve yoğun bir süreç olduğunu belirten Sure Nur Asan,Yabancı dil testi (YDT) adaylarının yaşadığı farkındalık eksikliğine dikkat çekerek şunları söyledi:

"YKS maratonu üç oturumdan oluşuyor. İlk oturum olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak. İkinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ise 21 Haziran Pazar günü saat 10.15'te başlayıp 13.15'te sona erecek. Ancak kamuoyunda üniversite sınavının AYT ile birlikte sona erdiği yönünde yanlış bir algı bulunuyor. Oysa AYT'nin ardından, saat 15.45'te başlayacak ve 17.45'te sona erecek olan Yabancı Dil Testi (YDT) oturumu gerçekleştirilecek."

Hem farkındalık hem güvenlik için dilekçe

YDT sırasında sokaklarda, okul çevrelerinde ve trafikte "sınav bitti" düşüncesiyle oluşabilecek gürültü ve yoğunluğun adayların dikkatini olumsuz etkileyebileceğini belirten öğrenciler, hem toplumsal farkındalık oluşturmak hem de gerekli sessizlik ve güvenlik tedbirlerinin eksiksiz uygulanmasını sağlamak amacıyla Bafra Kaymakamlığı'na dilekçe verdiklerini ifade etti.

Pazar günü Bafra Atatürk Anadolu Lisesi'nde sınava gireceklerini belirten duyarlı öğrenciler, ilçe halkını ve yetkilileri, YDT'nin sona ereceği saat 17.45'e kadar sessizlik ve hassasiyet göstermeye davet etti.

Geleceklerini şekillendirecek bu önemli günde, yalnızca kendi haklarını değil, aynı sınav heyecanını yaşayan tüm adayların haklarını da gözeten gençlerin bu örnek davranışı, ilçe genelinde takdirle karşılandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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