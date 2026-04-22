Aydıntepe'de 23 Nisan'da Kaymakamlık Koltuğu Öğrencilere Devredildi

Aydıntepe Kaymakamı Ertuğrul Bayram, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında makam koltuğunu öğrencilere devretti.

Aydıntepe Kaymakamlığı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Şehit Oktay Altuntaş İlkokulu öğrencileri temsili olarak kaymakamlık koltuğuna oturdu.

Makamı devralan öğrenciler, ilçe için hayallerini ve projelerini paylaşırken, Kaymakam Bayram da öğrencilerle yakından ilgilenerek bayramlarını kutladı ve eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Bayram, çocukların ülkenin geleceği olduğunu vurgulayarak, tüm çocukların bayramını kutladı. - BAYBURT

