Aydıntepe'de 23 Nisan'da Kaymakamlık Koltuğu Öğrencilere Devredildi

Aydıntepe Kaymakamı Ertuğrul Bayram, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını Şehit Oktay Altuntaş İlkokulu öğrencilerine bıraktı. Öğrenciler temsili olarak kaymakamlık koltuğuna oturarak ilçe için hayal ve projelerini paylaştı. Kaymakam Bayram, çocukların ülkenin geleceği olduğunu vurgulayarak onların bayramını kutladı ve başarılar diledi.

Aydıntepe Kaymakamı Ertuğrul Bayram, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında makam koltuğunu öğrencilere devretti.

Aydıntepe Kaymakamlığı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Şehit Oktay Altuntaş İlkokulu öğrencileri temsili olarak kaymakamlık koltuğuna oturdu.

Makamı devralan öğrenciler, ilçe için hayallerini ve projelerini paylaşırken, Kaymakam Bayram da öğrencilerle yakından ilgilenerek bayramlarını kutladı ve eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Bayram, çocukların ülkenin geleceği olduğunu vurgulayarak, tüm çocukların bayramını kutladı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
TBMM'den geçti! Kadınların doğum izni artıyor, 15 yaş altına da sosyal medya yasaklanacak

Kadınları ve 15 yaş altı çocukları ilgilendiriyor! TBMM'den geçti
Şanlıurfa'da hastanede kavga kamerada

Hastaneyi resmen savaş alanına çevirdiler
Elif Karaarslan’a cezaevinde bile para yağıyor

Cezaevinde bile para yağıyor
Fenerbahçe'de Ederson için beklenen açıklama geldi

Beklenen açıklama geldi!
''Arda Güler'i sevmiyor'' denen Mbappe'den tüm iddiaları boşa çıkaran paylaşım

''Arda'yı sevmiyor'' denen Mbappe tek hareketiyle herkesi susturdu
Şanlıurfa'da hastanede kavga kamerada

Hastaneyi resmen savaş alanına çevirdiler
Nijerya'da terör örgütü ISWAP'ın saldırısında 11 kişi hayatını kaybetti

DEAŞ'tan o ülkeyi sarsan saldırı: Çok sayıda ölü var
Üsküdar'da aile faciası: Anne ve babasını öldürüp intihar etti

Aile faciası! Önce anne ve babasını, sonra kendini vurdu