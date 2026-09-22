Aydın Efeler'de köy okulu öğrencileri için dijital fırsat eşitliği projesi başladı

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Aydın'ın Efeler ilçesinde köy okullarında öğrenim gören öğrencilerin dijital imkanlarla buluşturulması ve yerel değerlerin geleceğe taşınması amacıyla hayata geçirilen proje düzenlenen törenle başladı.

Efeler'de köy okullarında öğrenim gören öğrencilerin dijital dünyanın imkanlarıyla buluşturulması ve yaşadıkları bölgenin yerel değerlerini dijital araçlarla geleceğe taşımaları amacıyla hazırlanan "Dijital Ekosistemden Yerel Değerlere Köprü: Fırsat Eşitliği İçin Dijital Adımlar" projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında köy okullarında eğitim gören öğrencilerin dijital becerilerinin geliştirilmesi ve teknolojiye erişim konusunda fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Öğrencilerin dijital dünyanın imkanlarından yararlanırken aynı zamanda yaşadıkları çevreyi, kültürel mirası ve yerel değerleri tanımaları amaçlanıyor. Çalışmayla öğrencilerin kendi bölgelerine ait değerleri dijital araçlarla kayıt altına almaları ve bu değerleri gelecek nesillere aktarabilecekleri çalışmalara dönüştürmeleri planlanıyor. Projenin, öğrencilerin araştırma, sorgulama, üretme ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesine de katkı sunması hedefleniyor.

Projenin açılışı Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Çomruk tarafından gerçekleştirilirken, açılışta konuşan Çomruk, çalışmanın yalnızca teknoloji kullanımına yönelik olmadığını belirterek, öğrencilerin fırsatlara eşit şekilde ulaşmalarının, üretmelerinin ve kendi potansiyellerini keşfetmelerinin amaçlandığını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı