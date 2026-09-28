Haberler

Aydın'da öğretmenlere STEM eğitimi verilecek, ÖBA'da iki kurs şartı aranacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'da öğretmenlere STEM eğitimi verilecek, ÖBA'da iki kurs şartı aranacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2026-2027 eğitim öğretim yılı boyunca ilin farklı ilçelerinde öğretmenlere yönelik STEM Temel Seviye Eğitimleri düzenleyecek. Eğitimlere başvurmak isteyen öğretmenlerin ÖBA platformundaki iki eğitimi tamamlamış olması gerekiyor.

Aydın'da 2026-2027 eğitim öğretim yılı boyunca düzenlenecek STEM Temel Seviye Eğitimleri ile öğretmenlerin bilgi ve uygulama becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmenlere yönelik STEM Temel Seviye Eğitimleri düzenlenecek. Eğitimler, 2026-2027 eğitim öğretim yılı boyunca ilin farklı ilçelerinde gerçekleştirilecek. STEM yaklaşımına yönelik temel bilgi ve uygulama becerilerinin geliştirilmesinin amaçlandığı eğitimler; Efeler, Kuşadası, Germencik, Nazilli, Çine, İncirliova, Sultanhisar, Koçarlı, Söke ve Bozdoğan ilçelerinde belirlenen takvim doğrultusunda yapılacak. Eğitimlere başvurmak isteyen öğretmenlerin, ÖBA platformunda yer alan "STEM Uygulamaları Eğitimi Kursu" ile "Keşfet, Üret, Geliştir: Tüm Derslerde STEM" eğitimlerini tamamlamış olması gerekiyor. Programla öğretmenlerin STEM yaklaşımını ders süreçlerinde daha etkin kullanmalarına yönelik bilgi ve uygulama becerilerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fast food devinden büyük dönüşüm! Menüden restorana her şey yenileniyor

Fast food devinden yıllar sonra radikal karar
Rober Hatemo’dan radikal karar: Müziği bırakıp kuyumculuğa dönecek

Ünlü şarkıcıdan radikal karar: Müziği bırakıp baba mesleğine dönecek
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Müjde Uzman yeni yaşını kutladı! Paylaşımı dikkat çekti

Yeni yaşına kraliçe gibi girdi! Ünlü oyuncunun pozları beğeni topladı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan fon soruşturması açıklaması: Burunlarından fitil fitil getirilmeli

Kurtulmuş'tan fon krizine ilişkin ilk açıklama
Arsenal'den Pendikspor'a! Bu transfer çok konuşulur

Arsenal'den Pendikspor'a! Bu transfer çok konuşulur
Daha 11 yaşındaydı! Diyarbakırlı Nurhayat'ın acı sonu

Diyarbakırlı Nurhayat'ın acı sonu
Trump'ın 'Her zaman düşünüyorum' çıkışına İran'dan 'Hazırız' yanıtı

Trump'ın "Her zaman düşünüyorum" çıkışına İran'dan "Hazırız" yanıtı
Zeynep Mestan'ın Vlahovic sözleri bomba: Onu transfer ederdim

Zeynep Vlahovic'i seçti, ortalık yıkıldı
Komşuları, erkek arkadaşıyla buluşan genç kızı gizlice kayda alıp...

Komşunun kızını gizlice kayda alıp...