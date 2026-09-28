Aydın'da öğretmenlere STEM eğitimi verilecek, ÖBA'da iki kurs şartı aranacak

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Aydın'da 2026-2027 eğitim öğretim yılı boyunca düzenlenecek STEM Temel Seviye Eğitimleri ile öğretmenlerin bilgi ve uygulama becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmenlere yönelik STEM Temel Seviye Eğitimleri düzenlenecek. Eğitimler, 2026-2027 eğitim öğretim yılı boyunca ilin farklı ilçelerinde gerçekleştirilecek. STEM yaklaşımına yönelik temel bilgi ve uygulama becerilerinin geliştirilmesinin amaçlandığı eğitimler; Efeler, Kuşadası, Germencik, Nazilli, Çine, İncirliova, Sultanhisar, Koçarlı, Söke ve Bozdoğan ilçelerinde belirlenen takvim doğrultusunda yapılacak. Eğitimlere başvurmak isteyen öğretmenlerin, ÖBA platformunda yer alan "STEM Uygulamaları Eğitimi Kursu" ile "Keşfet, Üret, Geliştir: Tüm Derslerde STEM" eğitimlerini tamamlamış olması gerekiyor. Programla öğretmenlerin STEM yaklaşımını ders süreçlerinde daha etkin kullanmalarına yönelik bilgi ve uygulama becerilerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı