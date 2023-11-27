Aydın'da İlkokul Öğrencilerine Trafik Eğitimi Verildi

Aydın'ın Çine, Koçarlı ve Efeler ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi. Öğrencilere genel trafik kuralları, emniyet kemeri kullanımı ve yayaların uyması gereken kurallar hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Aydın'ın Çine, Koçarlı ve Efeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin öğrencilere yönelik bilgilendirme çalışmaları sürüyor. Jandarma ekipleri Çine İlçesi Kahramanlar İlkokulu'nda ve Efeler ilçesi Dalama İlkokulu'nda ve Koçarlı ilçesi Esentepe İlkokul ve Ortaokulu'nda eğitim gören öğrencilere genel trafik kuralları, emniyet kemeri kullanımı, yayaların uyması gereken kurallar, okul servis araçlarında uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Faaliyet esnasında öğrenci taşımacılığı yapan servisler kontrol edilirken, öğrencilerden gelen trafik hakkındaki sorular da yanıtlandı. - AYDIN