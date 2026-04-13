Aydın'da anaokulu öğrencileri hünerlerini sergiledi

Aydın'ın Efeler ilçesinde anaokulu öğrencileri okul öncesi etkinlikleri kapsamında hazırladıkları eserleri sergiledi.

İstiklal Anaokulu tarafından düzenlenen "Maarifin Kalbinde Çocuk" (okul öncesi) etkinlikleri, Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Çomruk'un katılımıyla gerçekleştirildi. Minik öğrencilerin heyecanına ortak olan Çomruk, etkinlik alanlarını tek tek ziyaret edip çocuklarla yakından ilgilendi ve onların hazırladığı çalışmaları ilgiyle takip etti.

Ziyaret kapsamında değerlendirmelerde bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Çomruk şu ifadelere yer verdi:

"Eğitim ailede başlar, okul öncesinde şekillenir. Bugün burada evlatlarımızın gözlerindeki ışıltı, Türkiye Yüzyılı'nın parlayan geleceğidir. Bizim amacımız; bilgiyi beceriye dönüştüren, milli ve manevi değerlerini özümsemiş nesiller yetiştirmektir. İstiklal Anaokulumuzun bu vizyoner etkinliği, Maarif Modelimizin 'insan odaklı' yaklaşımının en güzel yansımalarından biridir" - AYDIN

