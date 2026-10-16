Aydın'da AFAD, öğrencilere afet farkındalık eğitimi verip tahliye tatbikatı yaptı

Aydın AFAD İl Müdürlüğü tarafından Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda düzenlenen eğitimde öğrencilere afet farkındalığı anlatılırken tahliye tatbikatı da gerçekleştirildi.

Aydın'da öğrencilerin afetlere karşı bilinç ve hazırlık düzeyini artırmak amacıyla Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda afet farkındalık eğitimi verildi ve tahliye tatbikatı yapıldı. Aydın AFAD İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışma kapsamında, afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemi vurgulandı. Eğitim faaliyetinin ardından yapılan tahliye tatbikatıyla öğrencilerin muhtemel bir afet durumunda tahliye sürecine ilişkin farkındalıklarının artırılması hedeflendi. Konu ile ilgili Aydın AFAD İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunda, afetlere karşı bilinç ve hazırlık düzeyini artırmak amacıyla afet farkındalık eğitimi verildi ve tahliye tatbikatı yapıldı" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı