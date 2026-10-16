Aydın'da AFAD, öğrencilere afet farkındalık eğitimi verip tahliye tatbikatı yaptı

Aydın'da AFAD, öğrencilere afet farkındalık eğitimi verip tahliye tatbikatı yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın AFAD İl Müdürlüğü, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda öğrencilere afet farkındalık eğitimi verdi ve tahliye tatbikatı yaptı. Eğitim ve tatbikatla öğrencilerin afetlere karşı bilinç ve hazırlık düzeyinin artırılması hedeflendi.
Aydın AFAD İl Müdürlüğü tarafından Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda düzenlenen eğitimde öğrencilere afet farkındalığı anlatılırken tahliye tatbikatı da gerçekleştirildi.
Aydın'da öğrencilerin afetlere karşı bilinç ve hazırlık düzeyini artırmak amacıyla Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda afet farkındalık eğitimi verildi ve tahliye tatbikatı yapıldı. Aydın AFAD İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışma kapsamında, afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemi vurgulandı. Eğitim faaliyetinin ardından yapılan tahliye tatbikatıyla öğrencilerin muhtemel bir afet durumunda tahliye sürecine ilişkin farkındalıklarının artırılması hedeflendi. Konu ile ilgili Aydın AFAD İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunda, afetlere karşı bilinç ve hazırlık düzeyini artırmak amacıyla afet farkındalık eğitimi verildi ve tahliye tatbikatı yapıldı" ifadeleri yer aldı.