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Aydın'da 190 bin 553 öğrenci karne alacak

Aydın'da 190 bin 553 öğrenci karne alacak
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Aydın'da 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle 190 bin 553 öğrenci karne alırken, 17 bin 607 öğretmen de tatile çıktı.

Aydın'da 2025-2026 eğitim öğretim yılının tamamlanmasıyla birlikte 190 bin 553 öğrenci karne alarak yaz tatiline girecek. İl genelinde görev yapan 17 bin 607 öğretmen de eğitim öğretim maratonunu tamamlayarak tatile çıkacak.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, il genelinde resmi ve özel olmak üzere toplam 843 örgün eğitim kurumunda öğrenim gören 190 bin 553 öğrenci, eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte karnelerini alacağı belirtildi. Buna göre 336 ilkokulda 60 bin 312 öğrenci, 104 okul öncesi eğitim kurumunda 22 bin 109 öğrenci, 238 ortaokulda 59 bin 340 öğrenci ve 165 ortaöğretim kurumunda 48 bin 792 öğrenci karne heyecanı yaşayacak. Eğitim hizmetlerinin temel unsurlarından olan öğretmenler de yoğun geçen eğitim öğretim yılını geride bırakacak. İl genelindeki resmi okullarda görev yapan 15 bin 473, özel okullarda görev yapan 2 bin 134 olmak üzere toplam 17 bin 607 öğretmen yaz tatiline girecek.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü, eğitim öğretim faaliyetlerinin akademik ve sosyal gelişimi destekleyen çalışmalarla sürdürüldüğünü belirterek, yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarının yaz döneminde de devam edeceğini bildirdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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