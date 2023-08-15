Aydın Büyükşehir Belediyesi KPSS Hazırlık Kursu Başvuruları Başlıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kamu Personeli Seçme Sınavı'na ( Kpss ) hazırlanacak vatandaşlara eğitim desteği verecek. Lisans ve önlisans mezunları için Genel Yetenek ve Genel Kültür alanlarında verilecek olan destek tamamen ücretsiz olacak.

Aydın Büyükşehir'in ücretsiz KPSS hazırlık kursuna katılmak isteyen adayların başvurularını, Yıldız Kenter- Şükran Güngör Tiyatro Salonu ve Kültür Merkezi'nin karşısındaki Gençlik Kültür Merkezi'ne bir adet fotoğraf ve nüfus cüzdanı fotokopisiyle şahsen yapması gerekiyor.

Kursun ön kayıtları, 16 Ağustos Çarşamba gününden (yarın) itibaren yapılabilecek. Eğitime ilişkin ayrıntılı bilgi ise 444 13 40 dahili 2219 numaralı telefondan edinilebilecek.