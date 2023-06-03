Aydın Büyükşehir Belediyesi Çocuk Gelişim Merkezleri Minik Mezunlarını Gururla Uğurladı

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin çocuk gelişim merkezleri, Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu'nda düzenlenen törenle minikleri mezun etti. Çocuklar, yıl boyunca öğrendiklerini sergileme fırsatı buldu ve temsili diplomalarını aldı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, eğitimde fırsat eşitliğinin önemine vurgu yaparak, 'Onların geleceğe umutla bakabilmeleri için her yaştan çocuğa fırsat eşitliği vermeye ve eğitimlerinde öncü rol oynamaya devam edeceğiz' dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, eğitimde öncü rol oynayan Çocuk Gelişim Merkezleriyle minik mezunlarını gururla uğurlarken, Şirin Baloncuklar Çocuk Gelişim Merkezi ve Aydın Elma Şekerleri Çocuk Gelişim Merkezi, Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu'nda düzenlenen törenle minikleri mezun etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin çocuk gelişim merkezleri, her yaştan çocuğa eğitimde fırsat eşitliği vermeye devam ediyor. Kep atarak eğitimlerinin ilk adımlarını başarıyla tamamlayan çocuklar, yıl boyunca öğrendiklerini sergileme fırsatı buldu. Yeteneklerini ve öğrendiklerini sergilemek için sahneye çıkan minikler, zeybek oyunundan İngilizce gösterilerine kadar birçok etkinlikle ailelerini gururlandırdı. Çocuklar, Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu'nda düzenlenen törende gece sonunda temsili diplomalarını da aldı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, eğitimde fırsat eşitliğinin önemine vurgu yaparak, "Çocuklarımızı geleceğe hazırlamaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Onların geleceğe umutla bakabilmeleri için her yaştan çocuğa fırsat eşitliği vermeye ve eğitimlerinde öncü rol oynamaya devam edeceğiz" dedi. - AYDIN