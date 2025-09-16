Avrupa Sosyoloji Derneği Araştırma Grubu Toplantısı Ankara'da Yapıldı

AVRUPA Sosyoloji Derneği'nin 'Sociology of Families and Intimate Lives' Araştırma Grubu Ara Toplantısı, TED Üniversitesi Sosyoloji Bölümü ev sahipliğinde Ankara'da düzenlendi.

Avrupa Sosyoloji Derneği'nin (European Sociological Association-ESA) RN13 Sociology of Families and Intimate Lives Araştırma Grubu Ara Toplantısı, TED Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya TEDÜ Sosyoloji Bölümü ev sahipliği yaptı. Etkinlikte aile ve yakın ilişkiler sosyolojisi alanındaki güncel gelişmeler tartışıldı. Finlandiya, Birleşik Krallık, Almanya, Macaristan, Rusya, Litvanya, Polonya, Ukrayna, İtalya, Danimarka, Avustralya, Çekya ve Türkiye'den 49 akademisyen ve araştırmacı çalışmalarını sundu. Açılış konuşmalarını Finlandiya'dan Anna-Maija Castren ve Türkiye'den Nükhet Sirman yaptı. Toplantıda ele alınan başlıca konular ebeveynlik, annelik, babalık, doğurganlık, aile içi toplumsal cinsiyet ilişkileri, ulusötesi aileler, göçmen ve mülteci aileleri ile bakım emeği oldu. Sunulan bildiriler, ailelerin farklı biçim, bağ ve deneyimlerini bireysel, etkileşimsel ve yapısal faktörler ışığında değerlendirerek geniş bir perspektif ortaya koydu.

TED Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu açılış konuşmasında, "Küresel ölçekte bilim insanlarını bir araya getiren bu toplantıya ev sahipliği yapmak, TED Üniversitesi'nin akademik vizyonu ve uluslararasılaşma hedefleri açısından çok değerli. Özellikle bu etkinliğin aile yılında ve sosyal bilimler alanında olması ve katılımcıların da çoğunluğunun uluslararası akademisyenlerden oluşması etkinliği daha anlamlı hale getiriyor. Bu tür etkinliklerle hem ülkemizde hem de dünyada bilimin ilerlemesine katkıda bulunmayı sürdüreceğiz" dedi.

Toplantıda aile sosyolojisi, ebeveynlik, toplumsal cinsiyet ilişkileri, göçmen ve mülteci aileleri, doğurganlık ve bakım emeği konuları tartışıldığını belirten TED Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gülçin Con Wright, "ESA'nın Türkiye'de ilk kez bir araştırma grubu toplantısını TED Üniversitesi'nde düzenlemiş olması bizim için gurur verici. Bu buluşma, uluslararası projeler ve akademik iş birlikleri açısından önemli bir kapı araladı" diye konuştu.

Toplantı, ESA'nın bu araştırma grubunun Türkiye'de düzenlediği ilk akademik etkinlik olma özelliğini taşıyor.