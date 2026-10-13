Haberler

ATÜ ile Yüreğir Kaymakamlığı 'Sen Her Şeye Değersin' için protokol imzaladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ATÜ ile Yüreğir Kaymakamlığı 'Sen Her Şeye Değersin' için protokol imzaladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da ATÜ ile Yüreğir Kaymakamlığı, 'Sen Her Şeye Değersin Projesi' kapsamında iş birliği protokolü imzaladı. Protokolle Yüreğir'de öğrenim gören gençlerin gelişimi desteklenirken risk altındaki çocukların korunması ve suç ile bağımlılık risklerinin azaltılması hedefleniyor.

Adana'da Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) ile Yüreğir Kaymakamlığı arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) ile Yüreğir Kaymakamlığı arasında, çocuk ve gençlerin akademik, sosyal, sportif ve psikolojik gelişimlerini desteklemek amacıyla "Sen Her Şeye Değersin Projesi" kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.

ATÜ Rektörlük Senato Salonu'nda gerçekleştirilen törende protokol, ATÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen ile Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu tarafından imzalandı.

İmzalanan protokol kapsamında hayata geçirilen proje ile Yüreğir'de öğrenim gören gençlerin çok yönlü gelişimlerinin desteklenmesi, risk altındaki çocukların korunması ve suç ile bağımlılık başta olmak üzere çeşitli risk unsurlarının azaltılması hedefleniyor.

İş birliği kapsamında ayrıca üniversite öğrencilerinin psikolojik ve sosyal iyi oluşlarının desteklenmesi, ihtiyaç duyduklarında danışmanlık hizmetlerine erişimlerinin kolaylaştırılması ve dezavantajlı öğrencilere yönelik sosyal dayanışmanın artırılması amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 41 sitede yayınlandı.
Abramoviç otelden vazgeçti! 100 dönüm arazi aldı, bakın ne yapacak

Abramoviç otelden vazgeçti! 100 dönüm arazi aldı, bakın ne yapacak
Bahçeli'den Türk gençlerine 'Fransa' mesajı: Heveslenmeyin, Türkiye’ye sahip çıkın

Bahçeli'den ayakta alkışlanan çağrı! Mesajı Türk gençlerineydi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Serenay Sarıkaya’ya küresel markadan milyonluk teklif iddiası

Paris’te bir yürüdü, milyonluk teklif geldi!
İşten çıkarılma korkusuyla yağmurda çalıştılar! 19 yaşındaki Mazlum akıma kapılıp hayatını kaybetti

Çalışmak istemediler, şef ısrar etti! 19 yaşındaki Mazlum öldü
Suudi Arabistan'dan Netanyahu'nun sinsi Yemen planına ret

Sinsi plan suya düştü! Prens anında veto etti
Fenerbahçe'ye kötü haber! Aston Villa öncesi sakatlık çıktı

Eyvahlar olsun! Aston Villa öncesi kötü haber geldi

16 yaşındaki kızı taciz eden robota polis el koydu

16 yaşındaki kıza yaptığı hareket başını yaktı! Fotoğraf karakoldan
Fenerbahçe'de formayı unutan biri var! 3 maçtır kulübeden çıkamıyor

Fenerbahçe'de formayı unutan biri var! 3 maçtır kulübeden çıkamıyor

Etimesgut Belediyesi'ne 2. dalga operasyon! Başkan yardımcıları dahil çok sayıda gözaltı var

Türkiye güne yine operasyonla başladı! Çok sayıda gözaltı var