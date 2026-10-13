ATÜ ile Yüreğir Kaymakamlığı 'Sen Her Şeye Değersin' için protokol imzaladı

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Adana'da Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) ile Yüreğir Kaymakamlığı arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) ile Yüreğir Kaymakamlığı arasında, çocuk ve gençlerin akademik, sosyal, sportif ve psikolojik gelişimlerini desteklemek amacıyla "Sen Her Şeye Değersin Projesi" kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.

ATÜ Rektörlük Senato Salonu'nda gerçekleştirilen törende protokol, ATÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen ile Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu tarafından imzalandı.

İmzalanan protokol kapsamında hayata geçirilen proje ile Yüreğir'de öğrenim gören gençlerin çok yönlü gelişimlerinin desteklenmesi, risk altındaki çocukların korunması ve suç ile bağımlılık başta olmak üzere çeşitli risk unsurlarının azaltılması hedefleniyor.

İş birliği kapsamında ayrıca üniversite öğrencilerinin psikolojik ve sosyal iyi oluşlarının desteklenmesi, ihtiyaç duyduklarında danışmanlık hizmetlerine erişimlerinin kolaylaştırılması ve dezavantajlı öğrencilere yönelik sosyal dayanışmanın artırılması amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı