Atatürk Büstü ve Türk Bayrağı Olmayan Okullar İçin Çağrı

ERKAN KARACA

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, kendisine iletilen şikayetler üzerine gittiği okulların bazılarında Atatürk Büstü ve Türk Bayrağı'nın olmadığını tespit ettiklerini söyledi. Tahtasız, "Eğer biz milli değerlerimize sahip çıkmayacaksak, bu gençlerimize, öğrencilerimize bunu anlatmazsak, bu vatanı biz koruyamayız bu şekilde" dedi.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, kendisine gelen şikayetler üzerine gittiği bazı okullarda Atatürk büstü ve Türk Bayrağı olmadığını tespit ettiklerini söyledi. Tahtasız, bir okulun önünde konuyla ilgili açıklama yaptı:

"5 YILDIR ATATÜRK BÜSTÜ OLMAYAN OKULLAR VAR"

"Okullarımızın açılmasına rağmen, okuldaki ailelerimiz ve öğrencilerimizden gelen tepkiler üzerine Çorum'da yeni yapılan okullarımızın bazılarında Atatürk Büstü ve Türk Bayrağı maalesef yok, şu anki bahçesinde bulunduğumuz okulumuzda yeni yapılmasına rağmen, yönetmelikte de olmasına rağmen Atatürk Büstü ve Türk Bayrağı şu anda bu okulumuzda yok. Sabah başka okullarımızı da gezdim o okullarımızda da yaklaşık 5 yıldır Atatürk Büstü yok. Milli Eğitim Müdürünü aradığımda olacak, yapacak, okul müdürümüzle görüştüm olacak yapacak.

"MİLLİ DEĞERLERİMİZE SAHİP ÇIKMAZSAK BU VATANI KORUYAMAYIZ"

Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu ülkenin kurtarıcısı ve kurucusudur. Eğer biz milli değerlerimize sahip çıkmayacaksak, bu gençlerimize, öğrencilerimize bunu anlatmazsak, bu vatanı biz koruyamayız bu şekilde. Yetkililere sesleniyorum. Sayın Valimiz, Sayın Milli Eğitim Müdürü, Sayın Milli Eğitim Bakanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde soru önergesi verdim. Bu sadece Çorum ve ilçelerinde değil, tüm Türkiye'deki bir uygulama gibi algılıyoruz.

"KASITLI MI YAPIYORSUNUZ, ANLAMIŞ DEĞİLİZ"

Çünkü bu okulu siz yaparken, ihale ederken, buraya bir Atatürk büstünü Türk Bayrağı direğini, neden düşünmüyorsunuz? Neden bunu yapıyorsunuz? Kasıtlı mı yapıyorsunuz? Anlamış değiliz. Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin ediyoruz. Laikliği koruyacağımıza, Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkacağımıza ülkemizin ve milletimizin refahı için çalışacağımıza, hiçbir vatandaşımızı diğerinden ayırmayacağımıza, namusumuz ve şerefimiz üzerine yemin ediyoruz. Buradan tüm okul müdürlerine sesleniyorum. Milli Eğitim Müdürü'ne sesleniyorum. Çorum ilinde Atatürk Büstü ve Türk Bayrağı olmayan okulumuz kalmasın.

"ATATÜRK BÜSTÜNÜ BİZ YAPAR, TÜRK BAYRAĞINI OKULLARA DİKERİZ"

Bazı okullarımızda da Türk Bayrağı maalesef solmuş, onlarında bir an önce yenileriyle yenilenmesini talep ediyoruz. Buradan son uyarımdır. Bir ay içeresinde eğer Milli Eğitim Müdürlüğü bu okullarımızın eksikliklerini tamamlamazsa ben Çorum milletvekili olarak, bir kampanya başlatıp halkımızla birlikte Atatürk büstünü de yaparız, Türk Bayrağı'nı da bu okullara dikeriz."