Atama Bekleyen Öğretmenlerden Ek 55 Bin Atama Talebi

Ankara'da atama bekleyen öğretmenler, ek 55 bin öğretmen ataması yapılması talebiyle Ulus Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası ile Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası'nın çağrısıyla, 62 ilden gelen yaklaşık 2 bin atama bekleyen öğretmen, Altındağ ilçesindeki Ulus Meydanı'nda bir araya geldi.

ANKARA'da, atama bekleyen öğretmenler, ek 55 bin öğretmen ataması yapılması talebiyle Ulus Meydanı'nda basın açıklaması yaptı.

Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası ile Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası'nın çağrısıyla, 62 ilden gelen yaklaşık 2 bin atama bekleyen öğretmen, Altındağ ilçesindeki Ulus Meydanı'nda bir araya geldi. CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ve Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Güner de öğretmen adaylarına destek verdi. 8 Mayıs'ta gerçekleştirilen 45 bin öğretmen atamasına ek 55 bin atama daha yapılmasını talep eden öğretmen adayları, 'Öğretmenler Ulus'ta ek 55 bin nerede', 'Susma haykır ek 55 bin haktır' diye slogan attı.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, öğretmenlerin bir an önce öğrencileriyle buluşmak istediğini belirterek, "Bu konuda bütün gruplarla konuşacağım. AK Parti ile de konuşacağım, MHP ile de konuşacağım. CHP grubumuzun zaten böyle bir isteği var" ifadelerini kullandı.