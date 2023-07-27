Artvin'de Vali Yılmaz Doruk başkanlığında İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı düzenlendi. Toplantıda istihdam ve mesleki eğitim politikaları, aktif işgücü programları ve istihdam etkinliklerinin izlenmesi gibi konular görüşüldü.

Artvin'de, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Yılmaz Doruk başkanlığında, Valilik İl Gamer Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda, istihdam ve mesleki eğitim politikalarının oluşturulması, istihdamı koruyucu, geliştirici ve işsizliği önleyici tedbirlerle uygulanacak aktif işgücü programlarının belirlenmesi, istihdam etkinliklerinin ve mesleki eğitim uygulamalarının izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik çalışmalar görüşüldü.

Doruk, toplantının açılışında, alınacak kararların ülkeye ve kente hayırlı olması temennisinde bulundu.

İl Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Cevdet Ertürk tarafından gerçekleştirilen sunumda, kurumlarınca yürütülen İşbaşı Eğitim ve Toplum Yararına Çalışma Programları ile işgücünün niteliklerini artırmak ve istihdam edilebilirliklerini kolay sağlayabilmek amacıyla yapılan çalışmalar hakkında kurul üyelerine bilgi verildi.

İş ve meslek danışmanlığı hizmetleri kapsamında, bu yılın ocak-haziran döneminde kuruma kayıtlı 2521 kişiye iş danışmanlığı yapıldığını belirten Ertürk, iş yeri ziyaret programları kapsamında da 1036 iş verenle görüşerek taleplerin alındığını ifade etti.

Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında da yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Ertürk, ocak-haziran 2023 döneminde 1274 kişiyi istihdam ettiklerini kaydetti.

Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından ilde istihdamın arttırılmasına yönelik çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunulmasıyla sona erdi.

Toplantıya, Vali Doruk'un yanı sıra kurul üyeleri katıldı.