Ardahan’da umut uçurtmaları Gazze için gökyüzünde

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Ardahan'da çocuklar, işgal altındaki Gazze'deki çocuklarla dayanışma içinde olmak için hazırladıkları uçurtmaları gökyüzüne bıraktı.

Tarihi Ardahan Kalesi'nde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, üzerlerinde Türk ve Filistin bayrakları bulunan uçurtmaları gökyüzüne bıraktı.

Etkinliğin temelinde, dünyanın neresinde olursa olsun çocukların savaş ve çatışmalardan uzak, güvenli bir ortamda büyümesi gerektiğine ilişkin mesajlar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı