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Araban'da 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Değerlendirildi

Araban'da 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Değerlendirildi
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Gaziantep'in Araban ilçesinde Kaymakam Ferhat Salih Ceylan başkanlığında 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Eğitim Bölgeleri Müdürler Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda eğitimin kalitesinin artırılması, okul ihtiyaçları ve yeni dönemde yapılacak çalışmalar ele alındı. Kaymakam Ceylan, yeni eğitim yılının ilçeye ve öğrencilere hayırlı olmasını diledi.

Gaziantep'in Araban ilçesinde, "2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Eğitim Bölgeleri Müdürler Kurulu Toplantısı" düzenlendi.

Araban İlçesi Kaymakamı Ferhat Salih Ceylan'ın Başkanlığında Araban Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Toplantı Salonunda, "2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Eğitim Bölgeleri Müdürler Kurulu Toplantısı" düzenlendi. Toplantıda, ilçedeki eğitim ve öğretimin niteliğinin artırılması, okulların ihtiyaçları ve yeni eğitim öğretim yılında yürütülecek çalışmalar ele alındı. Araban Kaymakamı Ferhat Salih Ceylan ise, "Yeni eğitim öğretim yılının ilçemize ve tüm öğrencilerimize hayırlı olmasını temenni ederim" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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