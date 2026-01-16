Ara tatiller kalkıyor mu? Bakan Tekin, milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren konuya açıklık getirdi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, birinci döneminin sona ermesi dolayısıyla TRT Haber'e önemli açıklamalarda bulundu. Öğretmenlere teşekkür eden Bakan Tekin, eğitim dönemi içerisinde iki kez yapılan birer haftalık tatilin kaldırılıp kaldırılmayacağı konusuna da açıklık getirdi.

İşte Bakan Tekin'in konuyla ilgili açıklaması;

"Bahsettiğiniz konuya gelince, sorduğunuz soruya gelince biz 2023'ten itibaren attığımız her adımı öğretmen arkadaşlarımızla, öğrenci arkadaşlarımızla, velilerle, kamuoyundaki paydaşlarımızla istişare halinde yürütmeye çaba sarf ediyoruz.

"ANALİZLERİMİZİ YAPIYORUZ"

Aldığımız bütün kararların arka planında çok kapsamlı bir alan araştırması, istişare süreci var. Ara tatillerle ilgili olarak da bu bahsettiğim paydaşlarımızdan karşı olanlar var, taraftar olanlar var. Biz de bununla ilgili analizlerimizi yapıyoruz. Dediğim gibi bakanlıktaki eğitim öğretim dairelerimizden izleme ve değerlendirme daire başkanlıklarımız var. Onlar bu konudaki değerlendirmeleri yapıyorlar.

"BU ÇOK ART NİYETLİ BİR YAKLAŞIM"

Art niyetli bazı kişiler bizim bu söylediklerimizi cümlenin son kısmını alarak değerlendiriyorlar. Sanki biz sadece kamuoyuyla danışıyormuşuz gibi algılıyorlar. Bu çok art niyetli bir yaklaşım.

"HENÜZ VERİLMİŞ BİR KARARIMIZ YOK"

Biz eğitimin bütün paydaşlarıyla, öğretmen arkadaşlarımızla, öğrenci arkadaşlarımızla zaten konuşuyoruz, pedagojik ve akademik anlamda bunun artılarını ve eksilerini tartışıyoruz ama diğer paydaşlarla da görüşüyoruz. Henüz verilmiş bir kararımız yok, bu konu gündemimizde.

Dünya çok hızla gelişiyor. Eğitim-öğretim süreçleri, metodolojisi, pedagojisi sürekli kendini yeniliyor. Dünyada artık ne tartışılıyorsa biz de aynı şeyleri tartışmak durumundayız."