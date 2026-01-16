Haberler

Ara tatiller kalkıyor mu? Bakan Tekin, milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren konuya açıklık getirdi

Ara tatiller kalkıyor mu? Bakan Tekin, milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren konuya açıklık getirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim dönemi içerisinde iki kez yapılan birer haftalık tatilin kaldırılması ile ilgili açıklamada bulundu. Bakan Tekin konuyla ilgili "Henüz verilmiş bir kararımız yok, bu konu gündemimizde" dedi.

  • Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim dönemi içindeki birer haftalık ara tatillerin kaldırılması konusunda henüz bir karar vermemiştir.
  • Bakanlık, ara tatiller konusunda öğretmenler, öğrenciler, veliler ve diğer paydaşlarla istişare yapmaktadır.
  • Ara tatillerle ilgili karar için analiz ve değerlendirme süreçleri devam etmektedir.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, birinci döneminin sona ermesi dolayısıyla TRT Haber'e önemli açıklamalarda bulundu. Öğretmenlere teşekkür eden Bakan Tekin, eğitim dönemi içerisinde iki kez yapılan birer haftalık tatilin kaldırılıp kaldırılmayacağı konusuna da açıklık getirdi.

İşte Bakan Tekin'in konuyla ilgili açıklaması;

"Bahsettiğiniz konuya gelince, sorduğunuz soruya gelince biz 2023'ten itibaren attığımız her adımı öğretmen arkadaşlarımızla, öğrenci arkadaşlarımızla, velilerle, kamuoyundaki paydaşlarımızla istişare halinde yürütmeye çaba sarf ediyoruz.

Ara tatiller kalkıyor mu? Bakan Tekin, milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren konuya açıklık getirdi

"ANALİZLERİMİZİ YAPIYORUZ"

Aldığımız bütün kararların arka planında çok kapsamlı bir alan araştırması, istişare süreci var. Ara tatillerle ilgili olarak da bu bahsettiğim paydaşlarımızdan karşı olanlar var, taraftar olanlar var. Biz de bununla ilgili analizlerimizi yapıyoruz. Dediğim gibi bakanlıktaki eğitim öğretim dairelerimizden izleme ve değerlendirme daire başkanlıklarımız var. Onlar bu konudaki değerlendirmeleri yapıyorlar.

Ara tatiller kalkıyor mu? Bakan Tekin, milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren konuya açıklık getirdi

"BU ÇOK ART NİYETLİ BİR YAKLAŞIM"

Art niyetli bazı kişiler bizim bu söylediklerimizi cümlenin son kısmını alarak değerlendiriyorlar. Sanki biz sadece kamuoyuyla danışıyormuşuz gibi algılıyorlar. Bu çok art niyetli bir yaklaşım.

"HENÜZ VERİLMİŞ BİR KARARIMIZ YOK"

Biz eğitimin bütün paydaşlarıyla, öğretmen arkadaşlarımızla, öğrenci arkadaşlarımızla zaten konuşuyoruz, pedagojik ve akademik anlamda bunun artılarını ve eksilerini tartışıyoruz ama diğer paydaşlarla da görüşüyoruz. Henüz verilmiş bir kararımız yok, bu konu gündemimizde.

Ara tatiller kalkıyor mu? Bakan Tekin, milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren konuya açıklık getirdi

Dünya çok hızla gelişiyor. Eğitim-öğretim süreçleri, metodolojisi, pedagojisi sürekli kendini yeniliyor. Dünyada artık ne tartışılıyorsa biz de aynı şeyleri tartışmak durumundayız."

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Eğitim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TBMM'deki istismar skandalında ilk duruşma: Boşluğuma geldi

TBMM'deki istismar skandalında ilk duruşma! Savunması da rezalet
Komşusu yüzünden evine gidemiyor! Video çekip isyan etti

Komşusu yüzünden evine gidemiyor! Video çekip isyan etti
İbrahim Tatlıses'in veliahtı olarak görülüyordu! Küçük İbo'nun konser verdiği yere bakın

İbrahim Tatlıses'in veliahtı deniyordu! Konser verdiği yere bakın
N'Golo Kante'yi Fenerbahçe'nin eski yıldızı ikna etmiş

Kante'yi Fenerbahçe'nin eski yıldızı ikna etmiş
TBMM'deki istismar skandalında ilk duruşma: Boşluğuma geldi

TBMM'deki istismar skandalında ilk duruşma! Savunması da rezalet
PFDK, Süper Kupa'daki cezaları açıkladı! Galatasaray'a ağır fatura

Süper Kupa'nın faturası belli oldu! Galatasaray'a ağır ceza
Jürgen Klopp'un Real Madrid teknik direktörlüğü için koştuğu şart olay

Real Madrid teknik direktörlüğü için koştuğu şart olay