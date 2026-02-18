Haberler

Ara tatil kaldırılacak mı? Bakan Tekin'den öğrencileri üzecek sözler

Ara tatil kaldırılacak mı? Bakan Tekin'den öğrencileri üzecek sözler Haber Videosunu İzle
Ara tatil kaldırılacak mı? Bakan Tekin'den öğrencileri üzecek sözler
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Ara tatil kaldırılacak mı?" sorusunu yanıtladı. Tekin, "Öğretmenlerimizin tatilleri yasal olarak iki ayın altında olamaz dedikleri için o periyotta zaten öğretmen arkadaşlarımızın tatilinde ama bu 36 haftayı sıkıştırabileceğimiz takvim bulmakta zorlanıyoruz bu yoğun tatillerden dolayı. Bu yılki alan araştırmasından sonra bir karar vermiş oluruz" dedi.

  • Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatillerin kaldırılıp kaldırılmayacağına bu yılki alan araştırmasından sonra karar vereceklerini söyledi.
  • Bakan Tekin, resmi ve dini bayramlar nedeniyle 180 günlük eğitim takvimini yetiştirmekte zorlandıklarını ifade etti.
  • İkinci dönem ara tatili 16-20 Mart 2025 tarihleri arasında olacak ve Ramazan Bayramı ile aynı güne denk gelecek.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öğrencilerin merakla beklediği "Okullarda ara tatiller kaldırılacak mı?" sorusuna yanıt verdi.

"36 HAFTAYI SIKIŞTIRACAĞIMIZ TAKVİM BULMAYA ZORLANIYORUZ"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda ara tatillerin kaldırıp kaldırılmayacağı ile ilgili soruya yanıt verdi. TVNET yayınında konuşan Bakan Tekin, resmi ve dini bayramlar nedeniyle 180 günlük eğitim takvimini yetiştirmekte zorlandıklarını belirtip "Bu yılki alan araştırmasından sonra bir karar vermiş oluruz." dedi.

Tekin şöyle konuştu:

"Okullar başladıktan itibaren 29 Ekim'de başlıyoruz; 1 Ocak, nevruz, 1 Mayıs, Ramazan, Kurban bayramı çok yoğun bir tatil takvimi var. Bir taraftan da 180 iş günü eğitim vermemiz lazım. Öğretmenlerimizin tatilleri yasal olarak iki ayın altında olamaz dedikleri için o periyotta zaten öğretmen arkadaşlarımızın tatilinde ama bu 36 haftayı sıkıştırabileceğimiz takvim bulmakta zorlanıyoruz bu yoğun tatillerden dolayı.

"BU YILKİ ALAN ARAŞTIRMASINDAN SONRA KARAR VERECEĞİZ"

Mesela 2027 yılında Ramazan, Kurban Bayramı ara tatil hepsi o bahar yarı yılı içerisinde olacak bunları yerleştirmek de zor. Bütün bu parametrelerin hepsini beraber değerlendiriyoruz. Bu yılki alan araştırmasından sonra bir karar vermiş oluruz."

ARA TATİL RAMAZAN BAYRAMINA DENK GELİYOR

İkinci dönem ara tatili 16 Mart Pazartesi ile 20 Mart Cuma tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öğrenciler, 13 Mart Cuma günü ders bitiminde tatile başlayacak ve 23 Mart Pazartesi günü tekrar ders başı yapacak. Bu tatil Ramazan Bayramı ile aynı güne denk geliyor.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
ABD: İran'a saldırı için birçok gerekçe var

Türkiye'nin yanı başında savaşın başlaması an meselesi
Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor! Suriye'de DEAŞ'lı teröristler kamptan kaçtı

Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor! Yüzlercesi kaçtı
Bakan Şimşek'ten milyonları ilgilendiren 'maaş' açıklaması

Milyonları heyecanlandıracak zam açıklaması geldi
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıahmet:

bi git artık git!!!

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıUğur Onur:

Ulan İsviçre'de öğrencilerin kayak tatili bile var bee 1 hafta.İnanmayan araştırsın.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAynasız Delikanli:

MEB çok acil istifa

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıqxx9k5d8x8:

her gelen MEB bakanı yeni müfredat yeni alışkanlık yeni birşey çıkarıyor , bozdukça bozmayın bırakın artık .

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kurban Kurbanov, Galatasaraylıların gönlünü bir kez daha fethetti

Kurbanov, Galatasaraylıların gönlünü bir kez daha fethetti
25 yıl boyunca evinde biriktirdiği çöpü 20 kamyon 2 günde ancak çıkardı

25 yıl boyunca evinde biriktirdi, 20 kamyon 2 günde ancak çıkardı
Tanıyanınız oldu mu? Sahur programında Kur'an okudu

Tanıyanınız oldu mu? Sahur programında Kur'an okudu
Davutoğlu, 'Vasiyetimdir' diyerek açıkladı: Onları cenazemde istemiyorum

"Vasiyetimdir" diyerek açıkladı: Onları cenazemde istemiyorum
Böyle bir maç yok! Tam 5 gol, her şey 90'da değişti

Böyle bir maç yok! Tam 5 gol, her şey 90'da değişti
Kurban Kurbanov, Galatasaraylıların gönlünü bir kez daha fethetti

Kurbanov, Galatasaraylıların gönlünü bir kez daha fethetti
25 yıl boyunca evinde biriktirdiği çöpü 20 kamyon 2 günde ancak çıkardı

25 yıl boyunca evinde biriktirdi, 20 kamyon 2 günde ancak çıkardı
Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi

Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi