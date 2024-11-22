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Antalya'da okullar tatil mi? 22 Kasım Cuma okullar tatil mi edildi?

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Antalya'da okullar tatil mi? Antalya'daki okulların tatil olup olmadığı hakkında bilgi arayan vatandaşlar son durumu öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Antalya'da okulların tatil olup olmadığına dair resmi bir açıklama bekleniyor.

Antalya'da yaşanan yoğun yağış ve kötü hava koşulları nedeniyle okulların tatil olup olmadığına dair vatandaşların merakı artıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kodlu uyarısının ardından, eğitimde herhangi bir aksama olup olmayacağına dair resmi bir açıklama bekleniyor. Özellikle taşımalı eğitim yapılan bölgelerde yağışın etkisiyle yaşanabilecek olumsuzluklar nedeniyle veliler ve öğrenciler konuya ilişkin son durumu öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Antalya'da okullar tatil mi? Detaylar haberimizde...

ANTALYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

22 Kasım 2024 tarihinde Antalya'da belirli ilçelerde taşımalı eğitime ara verildi. Turuncu kodlu sağanak yağış uyarısı nedeniyle Serik, Manavgat, Alanya, İbradı, Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde taşımalı eğitim yapan okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiş durumda. Diğer bölgelerde okulların açık olduğu belirtiliyor. Valilik ve AFAD tarafından vatandaşlar sel, su baskını ve fırtına risklerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Antalya'da okullar tatil mi? 22 Kasım okullar tatil mi edildi?

Antalya'da okullar tatil mi? 22 Kasım Cuma okullar tatil mi edildi?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Eğitim
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