Ankara'da okul, öğretmen ve öğrenciler bir platformda buluştu

Ankara'da okul yönetimleri, öğretmenler ve öğrencilerin bir platformda buluştuğu eTwinning School, eTwinning Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketi'nin ödül töreni gerçekleşti.

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı'nda eTwinning School, eTwinning Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketi ödül töreni düzenlendi. Proje ile eğitimin geliştirilmesine yönelik fikir ve uygulamaların paylaşılması amacıyla okul yönetimleri, öğretmen ve öğrenciler bir platformda buluşturuldu. 180 öğretmen, bu proje ile Türk kültürünün gelecek nesillere aktarılmasında büyük rol oynadı. Törende Ankara genelindeki okullarda görevli öğretmenlerden oluşan Ankara Maarif Halk Dansları Topluluğu, yaptığı gösteri ile büyük alkış aldı.

Her yaştan öğretmenin gönüllük esasına göre görev aldığı projenin daha geniş kapsamlı olarak yapılması hedefleniyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı