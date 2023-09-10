Ankara'da düzenlenen 33. Gençlik Konseyi'ne 200 öğrenci katıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ve Toplum Gönüllüleri Vakfı iş birliğiyle "33. Gençlik Konseyi" Başkentte düzenlendi. Büyükşehir Genç Akademi Kafe Sıhhiye'de 4 gün süren etkinliğe 81 ilden 200 öğrenci katılım sağladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Toplum Gönüllüleri (TOG) Vakfı iş birliğiyle "33. Gençlik Konseyi" Ankara'da yapıldı.

Büyükşehir Genç Akademi Kafe Sıhhiye'de 81 ilden 200 öğrencinin katılımıyla düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını yapan Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Serkan Yorgancılar, şunları söyledi:

"Gençlik pırıl pırıl, gençlik harika, gençlik muhteşem. Sizin bu enerjiniz bizlere güç veriyor. Bizim bir iddiamız var; 'Üniversite Ankara'da okunur' diyen bir belediyeyiz ve böyle bir hizmet anlayışına sahibiyiz. Başkanımız Mansur Yavaş sizlere çok selamlarını iletti. Üniversite hayatınızda yaptığınız bu kıymetli işlerin hayatınız boyunca faydasını göreceksiniz. Sizlere emeklerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum."

ÖĞRENCİLERDEN MANSUR YAVAŞ'A TEŞEKKÜR

Etkinliğe katılan TOG yöneticileri ise düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

-Aylin Dinç: "Biz TOG olarak 2002 senesinden beri her yıl Gençlik Konseyi düzenliyoruz. Amacımız, sosyal sorumluluk projeleri üretmek, üniversite öğrencilerinin fikirlerini dinlemek. Bu sene de Türkiye'nin dört bir yanından 200 öğrenci Başkentte buluştuk. Bu imkanı bize sağlayan Ankara Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ederiz."

-Özgür Matur: "Haziranda topladığımızda 'Neden Ankara'da da buluşmuyoruz?' diye kendimize sorduk. Mansur Yavaş'ın sosyal belediyecilik anlayışını bildiğimiz için Ankara'da olmak istedik. Mansur Yavaş'a çok teşekkür ederiz."

-Mehmet Bahadır Teke: "33. Gençlik Konseyi'ni Ankara Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde gerçekleştiriyoruz. Bu konseyde bizim yaşadığımız deprem felaketinden sonra kuruluş öykümüzün başlangıcı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi de bu öyküde bizim yanımızda."