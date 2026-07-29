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Anamur yaylalarında yaz Kur’an kursları devam ediyor

Anamur yaylalarında yaz Kur’an kursları devam ediyor
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Mersin’in Anamur ilçesinde yaz aylarında vatandaşların yaylalara göç etmesiyle birlikte, Anamur İlçe Müftülüğü tarafından yaylalarda açılan yaz Kur’an kursları eğitim faaliyetlerini sürdürüyor.

Mersin'in Anamur ilçesinde yaz aylarında vatandaşların yaylalara göç etmesiyle birlikte, Anamur İlçe Müftülüğü tarafından yaylalarda açılan yaz Kur'an kursları eğitim faaliyetlerini sürdürüyor.

Yaklaşık bin 700 metre rakımdaki Halkalı ve Akpınar yaylalarının yanı sıra Kaş, Abanoz ve Killik yaylalarında düzenlenen kurslarda çocuklara Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgiler eğitimi veriliyor.

İlçe Müftüsü Mehmet Fidan, Şube Müdürü İshak Kacır, Murakıp Hamidullah Uysal ve Diyanet Haber Koordinatörü Ahmet Tokdemir'in katıldığı ziyaretlerde kurslar yerinde incelendi. Heyet, öğrencilerle bir araya gelerek Kur'an-ı Kerim tilavetlerini dinledi, öğreticilerden eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı ve görevli personelin talep ve önerilerini değerlendirdi. Program kapsamında Yörük çadırları, esnaf ve yayla sakinleri de ziyaret edildi.

İlçe Müftüsü Mehmet Fidan, yaz döneminde çocukların din eğitiminden mahrum kalmaması için yaylalarda gerekli görevlendirmelerin yapıldığını belirterek, "Öğrenci nerede ise hizmetimizi oraya taşıyoruz. Yaz Kur'an kursları, çocuklarımızın milli ve manevi değerlerle buluştuğu önemli eğitim yuvalarıdır" dedi.

Anamur İlçe Müftülüğü, yaz dönemi boyunca yaylalardaki yaz Kur'an kurslarında eğitim, irşat ve rehberlik faaliyetlerine devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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