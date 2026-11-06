Anadolu Üniversitesinde Deneyimle İnovasyon buluşması yapay zeka odağıyla yapıldı

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Anadolu Üniversitesinde farklı disiplinlerden araştırmacıları bir araya getirerek ortak çalışma alanları oluşturmayı ve proje fikirlerini geliştirmeyi amaçlayan "Deneyimle İnovasyon" buluşmalarının ikincisi gerçekleştirildi.

ARİNKOM TTO tarafından Anadolu Üniversitesi Yapay Zeka Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle düzenlenen etkinlik ANAÇ'ta yapıldı. Buluşmada araştırmacıların proje fikirleri, yapay zekaya uygunlukları ve teknik açıdan uygulanabilirlikleri doğrultusunda değerlendirildi.

Araştırmacılar arasında disiplinler arası iş birliği hedefleniyor

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan ARİNKOM TTO Yönetici Yardımcısı Mehmet Hakan Dağ, "Deneyimle İnovasyon" buluşmalarının Anadolu Üniversitesindeki araştırma imkanlarını ve farklı alanlardaki uzmanlıkları bir araya getirmek amacıyla başlatıldığını belirtti. Dağ buluşmaların araştırmacıların kendi çalışma alanlarıyla üniversitedeki diğer uzmanlık alanları arasında bağlantı kurmasına, ortak araştırma konuları belirlemesine ve bu konuları proje önerilerine dönüştürmesine katkı sağlamasını hedeflediklerini ifade etti. Yapay Zeka Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle gerçekleştirilen ikinci buluşmanın ardından etkinliklerin farklı araştırma birimleriyle sürdürülmesinin planlandığını aktardı.

Yapay Zeka Uygulama ve Araştırma Merkezinin çalışmaları tanıtıldı

Açılış konuşmasının ardından Anadolu Üniversitesi Yapay Zeka Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Özer Çelik, Merkezin kuruluş amacı, çalışma alanları ve araştırmacılara sunabileceği destekler hakkında bilgi verdi. Merkezin yapay zeka alanındaki bilimsel araştırmaları güçlendirmeyi, yapay zeka destekli eğitim uygulamaları geliştirmeyi ve kamu kurumları ile özel sektörün ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretmeyi amaçladığını belirten Doç. Dr. Çelik araştırma ve eğitim faaliyetlerini tanıttı.

Doç. Dr. Çelik araştırma süreçlerinde ihtiyaç duyulabilecek verilerin hazırlanması ve etiketlenmesi, uygun yöntemlerin belirlenmesi, modellerin geliştirilmesi ve sonuçların değerlendirilmesi gibi teknik destek alanlarına değindi.

Proje fikirleri teknik açıdan değerlendirildi

Etkinlik kapsamında düzenlenen atölyede katılımcılar, proje fikirlerini ön değerlendirme kartları aracılığıyla ele aldı. Her bir fikir için ihtiyaç duyulan veri, yöntem, uzmanlık ve teknik altyapı belirlenirken başarı ölçütleri ve muhtemel riskler de değerlendirildi. Çalışma sonunda pilot uygulamayla sınanabilecek fikirler ile araştırma sorusu, veri veya yöntem bakımından geliştirilmesi gereken öneriler için izlenebilecek sonraki adımlar görüşüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı