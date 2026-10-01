Anadolu Üniversitesi öğrencisi Esmanur Şen, Çin'e Seyahat ve Fotoğraf'ta birinci oldu

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Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü öğrencisi Esmanur Şen, "Çin'e Seyahat ve Fotoğraf" programında hazırladığı görsel çalışmayla, birincilik ödülüne layık görüldü.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Türkiye Büyükelçiliği ev sahipliğinde ve Türkiye- Çin Halk Cumhuriyeti Dostluk Derneği organizasyonuyla gerçekleştirilen program, bu yıl "Ekolojik Uygarlık Turu" temasıyla düzenlendi. Çin ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 55. yıl dönümü kapsamında gerçekleştirilen program, Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP) vizyonu doğrultusunda da önem taşıdı. Programa Türkiye'nin farklı üniversitelerinden öğrenciler katıldı.

Farklı şehirlerin doğal ve kültürel dokusu mercek altına alındı

Etkinlik kapsamında Şanghay, Anji, Huzhou ve Nanxun bölgelerini ziyaret eden öğrenciler, ekolojik uygulamaları ve kültürel dokuyu yerinde gözlemleyerek fotoğraf ve kısa video çalışmaları gerçekleştirdi. Saha ziyaretlerinin ardından Türkiye'ye dönen katılımcıların hazırladığı görsel içerikler, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliğinde oluşturulan jüri heyeti tarafından değerlendirildi.

Çevre bilinci, estetik anlatım ve görsel yetkinlik gibi kriterlerin dikkate alındığı değerlendirme sonucunda, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü öğrencisi Esmanur Şen'in hazırladığı çalışma birincilik ödülünün sahibi oldu. Şen'e birincilik ödülü, Ankara'da düzenlenen törenle Çin Halk Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi tarafından takdim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı