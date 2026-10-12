Anadolu Üniversitesi Gastronomi Kulübü, Turizm Fakültesi'nde pizza atölyesi düzenledi

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Anadolu Üniversitesi Gastronomi Kulübü tarafından 'Pizza Workshop' etkinliği düzenlendi.

Etkinlik, Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Uygulama Mutfağında gerçekleştirildi. Öğrenciler, İtalyan mutfağına özgü pizza yapım tekniklerini etkinlikte uygulamalı olarak deneyimleyerek mesleki becerilerini geliştirme fırsatı buldu. Etkinliğe katılan Şef Emir Zengin, sektörde yaklaşık 9 yıllık deneyime sahip olduğunu belirterek, kariyerinin Bodrum döneminin ardından Eskişehir'de çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. İtalyan mutfağıyla uzun yıllardır iç içe çalıştığını aktaran Zengin, atölyenin amacının öğrencilerin uygulama yaparak öğrenmelerini sağlamak olduğunu vurguladı.

"Amacımız eğlendirirken öğretmek"

Etkinliğin içeriğine ilişkin bilgi veren Şef Emir Zengin, "Yıllardır İtalyan kültürüyle iç içe çalıştığım için pizza atölyesi düzenleyelim dedik. Öğrenciler de biraz ellerini unun altına koysun, hatalarını görsün ve eğlensin istedik. Profesyonel bir beklentimiz yok, amacımız eğlendirirken öğretmek. Hamur uygulamasını önceden simülasyon olarak hazırladık. Burada reçete atıfları üzerinden açma ve pişirme aşamalarına geçeceğiz" dedi.

Öğrencilerin hamur açma ve pizza pişirme aşamalarını uygulamalı olarak deneyimlediği etkinlik hazırlanan pizzaların tadılmasıyla sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı