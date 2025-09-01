Anadolu Üniversitesi AÖF kayıtları: AÖF kayıtları ne zaman, nasıl yapılır? AÖF ücreti ne kadar?

AÖF kayıt sürecinde en çok merak edilen konulardan biri, AÖF kayıt tarihleri oluyor. Anadolu Üniversitesi her akademik yılın başında hem ilk defa kayıt olacak öğrenciler hem de kayıt yenileme işlemlerini yapacak öğrenciler için takvim yayımlıyor. Peki, AÖF kayıtları nasıl yapılır, kayıt ücreti ne kadar ve hangi belgeler gereklidir?

AÖF KAYITLARI NE ZAMAN?

2025 yılı için açıklanan AÖF kayıt tarihleri genellikle Eylül ayı içerisinde başlıyor ve kısa bir süre içinde tamamlanıyor. Bu tarihler hem internet üzerinden hem de üniversitenin resmi duyurularında yer alıyor. Yeni kayıt işlemleri (ÖSYS ile yerleşen öğrenciler için), 1 Eylül 2025 Pazartesi saat 10:00 itibarıyla başlayacak ve 5 Eylül 2025 Cuma saat 17:00'ye kadar sürecek

AÖF KAYITLARI NASIL YAPILIR?

"AÖF kayıtları nasıl yapılır?" sorusu, özellikle ilk kez kayıt yaptıracak öğrencilerin en çok araştırdığı başlıkların başında geliyor. Kayıt süreci şu şekilde işliyor:

Ön Başvuru: Öğrenciler öncelikle Anadolu Üniversitesi'nin AÖF portalına giriş yaparak ön başvuru formunu dolduruyor.

Kayıt Onayı : Ön başvurunun ardından gerekli belgeler sisteme yükleniyor.

Ödeme İşlemi: Öğrenciler, belirlenen AÖF kayıt ücretini anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödüyor.

Kesin Kayıt: Ödeme işlemi tamamlandıktan sonra öğrencinin kaydı kesinleşiyor.

Bu süreç tamamen online yürütüldüğü için öğrenciler Türkiye'nin her yerinden kolayca kayıt yaptırabiliyor.

AÖF KAYITLARI NEREDEN YAPILIR?

"AÖF kayıtları nereden yapılır?" sorusunun yanıtı oldukça net: Tüm kayıt işlemleri Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi'nin resmi web sitesi üzerinden yapılıyor.

Bunun dışında hiçbir kurum veya site, resmi kayıt işlemlerini gerçekleştirme yetkisine sahip değil. Dolayısıyla öğrencilerin sahte veya yanıltıcı platformlardan uzak durması, yalnızca Anadolu Üniversitesi'nin duyurduğu kanalları kullanması gerekiyor.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Öğrencilerin her dönem derslere devam edebilmesi için AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? sorusunun yanıtını bilmesi gerekiyor.

Kayıt yenileme işlemleri şu şekilde gerçekleşiyor:

Öğrenciler, belirlenen tarihlerde sistem üzerinden almak istedikleri dersleri seçiyor.

Ders seçiminin ardından AÖF kayıt ücreti ödeniyor.

Ödeme işlemi tamamlanınca kayıt yenileme süreci başarıyla sonuçlanıyor.

Kayıt yenileme yapılmadığı takdirde öğrenciler o dönemde derslere katılamıyor ve sınav haklarını kaybediyor.

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

AÖF kayıt yenileme ne zaman? sorusu, her dönem öğrencilerin gündeminde oluyor. Genellikle güz dönemi kayıt yenilemeleri Eylül ayında, bahar dönemi kayıt yenilemeleri ise Şubat ayında gerçekleştiriliyor.

Her dönem Anadolu Üniversitesi resmi olarak bu tarihleri açıklıyor. Öğrencilerin, duyuruları düzenli olarak takip etmesi ve kayıt yenileme işlemlerini son güne bırakmaması tavsiye ediliyor.

AÖF KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

Bir diğer sık sorulan soru ise: AÖF kayıt ücreti ne kadar? 2025 yılı itibarıyla programlara göre değişiklik gösteren AÖF ücretleri, dönemlik olarak belirleniyor.

Ön lisans ve lisans bölümlerinde ücretler farklılık gösterebiliyor.

Öğrenciler, ders seçimi yaptıktan sonra sistemde kendi dönemlik ödemelerini görebiliyor.

Ödemeler, anlaşmalı bankalar veya online ödeme kanalları üzerinden yapılıyor.

Ücretler her yıl güncellendiği için öğrencilerin kayıt dönemlerinde resmi duyuruları kontrol etmesi gerekiyor.