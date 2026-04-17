Vali Önder Bakan: "Amasya'da tüm okullarımız güvende"

Amasya Valisi Önder Bakan, tüm okulların güvende olduğunu ve çocuklara daha çok sarılma vaktinin geldiğini belirtti. Eğitimciler, öğrenciler ve ailelere yönelik bir mesaj veren Bakan, güvenlik tedbirlerinin titizlikle alındığını ifade etti.

Amasya Valisi Önder Bakan, "Amasya özelinde tüm okullarımızın güvende olduğunu ifade etmek isterim. Şu anda çocuklarımıza, okullarımıza, öğrencilerimize, öğretmenlerimize sarılma vakti. Ayrılma vakti değil" dedi.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırılarında hayatını kaybeden öğretmen ile öğrencilerin yakınlarına başsağlığı dileyen Vali Bakan, Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmanın başında eğitimciler, öğrenciler ve ailelerine seslendi. Amasya özelinde tüm okulların güvende olduğunu vurgulayarak, "Şu anda çocuklarımıza, okullarımıza, öğrencilerimize, öğretmenlerimize sarılma vakti. Ayrılma vakti değil, onları kucaklama vakti" diye konuştu.

"Güvenlikle ilgili hiçbir problemimiz yok"

Tüm tedbirlerin gözden geçirildiğine değinen Bakan, "Bütün öğretmenlerimizi, yöneticilerimizi okullarda olmaya ve çocukları kucaklamaya davet ediyorum. Güvenlikle ilgili hiçbir problemimiz yok. Hepimiz okullara tam hakim bir şekildeyiz. Emniyetimiz, milli eğitimimiz, güvenlik birimlerimiz saha hakimiyetine sahipler" şeklinde konuştu. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hakkında soruşturma başlatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı

Tuncay Sonel açığa alındı
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski polis Gökhan Ertok, itirafçı olmak için talepte bulundu

Gülistan Doku olayını aydınlatacak gelişme: İtirafçı olmayı kabul etti
Okul saldırganının yeni görüntüsü ortaya çıktı! Canlı yayında şarjöre mermi doldurmuş

Saldırganın yeni görüntüsü ortaya çıktı! Canlı yayında olay hareket
İsa Aras Mersinli’nin okul saldırısını planladığı 11 Nisan'daki notu ortaya çıktı! İfadeler inanılmaz

Saldırganın 11 Nisan'daki notu ortaya çıktı! İfadeler inanılmaz
Yeni araçların adresi belli oldu! Listede 4 ilimiz öne çıkıyor

Yeni araçların adresi belli oldu! Listede 4 ilimiz öne çıkıyor
Ayla öğretmen 6 kurşunla hayatını kaybetmiş, doktorlar 1 saat kalp masajı yapmış

Öğrencilerine gerçekten siper olmuş! Saldırıda kan donduran detay
Okul saldırganının yeni görüntüsü ortaya çıktı! Canlı yayında şarjöre mermi doldurmuş

Saldırganın yeni görüntüsü ortaya çıktı! Canlı yayında olay hareket
Bedelli askerlik, sigortalar, KDV istisnası! Kritik düzenlemeler Resmi Gazete'de

Bedelli askerlik, sigortalar, KDV! Yeni düzenlemeler Resmi Gazete'de
Gülistan Doku soruşturmasında adliyenin önü karıştı: Anne hastaneye kaldırıldı

Asker bile engel olamadı! Anne "Katilsiniz" diye feryat edip fenalaştı