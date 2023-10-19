Amasya Üniversitesi Merzifon İİBF Dekanı Prof. Dr. Kemal Aydın Görev Süresini Değerlendirdi

Amasya Üniversitesi Merzifon İİBF Dekanı Prof. Dr. Kemal Aydın, görev süresindeki çalışmalarını değerlendirdi. Aydın, Türkiye'nin kalkınması ve gelişimine katkıda bulunan saygın bir fakülte olmak amacıyla görev yaptıklarını söyledi.

Amasya Üniversitesi Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Dekanı Prof. Dr. Kemal Aydın, görev süresindeki çalışmalarını değerlendirdi.

Aydın, AA muhabirine, Türkiye'nin kalkınması ve gelişimine katkıda bulunan saygın bir fakülte olmak amacıyla görev yaptıklarını söyledi.

Fakültelerinde yaklaşık 650 öğrencinin eğitim gördüğünü anlatan Aydın, şöyle devam etti:

"2014'te kurulan Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2018-2019 akademik yılında iktisat bölümüne öğrenci alımı ile faaliyetlerine başlamıştır. Fakültemizde siyaset bilimi ve kamu yönetimi, iktisat ve havacılık yönetimi bölümleri bulunmaktadır. Ülkemizin her bölgesinden öğrencilerimiz bulunmaktadır. Aynı kampüste yer alan Merzifon MYO'da ise 1037 öğrenci eğitim almaktadır. Toplamda 1687 öğrenci kampüse ve Merzifon'a renk katmaktadır. Fakültemizde ülkemizin seçkin üniversitelerinde ve yurt dışında doktoralarını tamamlamış hocalarımız milli değerlere bağlı, ülkesini seven gençler yetiştirmek için gayret sarf etmektedir."

Üniversite eğitiminin kişinin hayatındaki önemli basamaklardan biri olduğunu dile getiren Aydın, Merzifon İİBF yönetiminin ilerleyen süreçte Merzifon'un kanaat önderleriyle akademisyen ve öğrencileri buluşturup fikir alışverişinde bulunacağını kaydetti.