Amasya Merzifon'da Kitap Kampı Düzenlendi

Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen kampa katılan çocuklar, kitap okuma alışkanlığını geliştirdi ve çeşitli aktivitelere katılarak keyifli vakit geçirdi. Merzifon Belediyesi Prof. Dr. Haluk Özen Bilgi ve Öğrenme Merkezi tarafından düzenlenen kütüphane kampında öğrenciler doğada etkinliklere katıldı ve kitap okudu.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen kampa katılan çocuklar, hem kitap okuma alışkanlığını geliştirdi hem de çeşitli aktivitelere katılarak keyifli vakit geçirdi.

Merzifon Belediyesi Prof. Dr. Haluk Özen Bilgi ve Öğrenme Merkezince düzenlenen kütüphane kampında 25 ilkokul ve ortaokul öğrencisi, doğada yön bulma, çiçek dikme gibi etkinliklere katılıp kitap okudu.

Merkezin sorumlusu Eyüp Atıcıoğlu, AA muhabirine, öğrencilerin yaz tatilinde okuma alışkanlıklarını sürdürmeleri, aralarındaki etkileşim ve bilgi paylaşımını artırmaları, yaşam becerilerini geliştirmeleri amacıyla kamp düzenlediklerini söyledi.

Çok verimli bir kamp gerçekleştirdiklerini dile getiren Atıcıoğlu, şöyle konuştu:

"Etkinliğimizde yaşayarak öğrenme gerçekleştirildi. Çocuklarımızı gruplara ayırarak 5 farklı istasyon kurduk. Bu istasyonlarda çivi çakma, odun doğrama, çiçek dikme, bıçak bileme, doğada yön bulma, semaver yakma gibi etkinlikler gerçekleştirildi. Bu etkinliklerde çocuklarımıza aileleri de eşlik etti. Daha sonra çocuklarımız çadırda, hamaklarda ve diğer alanlarda kitap okudu. Keyifli zaman geçiren, yeni şeyler öğrenen çocuklarımızı gönülden kutluyorum."

Kampa katılan öğrencilerden Sevgi Ceylan da kampın faydalarını görmeye başladıklarını belirterek, "Odun kırmayı, çiçek dikmeyi öğrendim. Kitap okuma alışkanlığımız gelişti. Bundan sonra da bir kampa katılırsam çok eğlenceli geçeceğine inanıyorum. Daha önce böyle etkinliklere hiç katılmamıştım, herkese katılmalarını tavsiye ediyorum." dedi.