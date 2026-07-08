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Aliağalı öğrenciler, İtalya'daki kodlama olimpiyatından 17 dereceyle döndü

Aliağalı öğrenciler, İtalya'daki kodlama olimpiyatından 17 dereceyle döndü
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İzmir Aliağa’daki özel bir kursun öğrencileri, İtalya’da düzenlenen uluslararası kodlama olimpiyatlarında 1 altın, 6 bronz ve 10 onur derecesi olmak üzere toplam 17 uluslararası derece elde etti.

İzmir'in Aliağa ilçesinde faaliyet gösteren Özel Aliağa Robotik Kodlama Kişisel Gelişim Kursu öğrencileri, İtalya'da düzenlenen uluslararası kodlama olimpiyatlarında büyük bir başarıya imza attı.

İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirilen "Coding Olympiad Grand Final 2026" organizasyonuna Kurum Müdürü Dr. Eren Çelikkıran eşliğinde katılan Aliağalı öğrenciler, Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etti. Yarışmada CodeCombat (Python Kodlama) ve Codementum (Blok Tabanlı Kodlama) kategorilerinde mücadele eden öğrenciler; 1 altın, 6 bronz ve 10 onur derecesi olmak üzere toplamda 17 uluslararası derece elde etti.

Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Akyüz, öğrencilerin uluslararası alanda elde ettiği başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Akyüz, "İlçemizi ve ülkemizi başarıyla temsil eden öğrencilerimizi, Kurum Müdürü Dr. Eren Çelikkıran başta olmak üzere emeği geçen öğretmenleri ve ailelerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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