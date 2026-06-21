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Alanya'da 5 bin 994 öğrenci AYT heyecanı yaşıyor

Alanya'da 5 bin 994 öğrenci AYT heyecanı yaşıyor
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Antalya'nın Alanya ilçesinde ÖSYM tarafından düzenlenen 2026 YKS'nin AYT oturumu saat 10.15'te başladı. 30 sınav merkezinde 5 bin 994 aday üniversite hayali için yarışırken, aileler de çocuklarını yalnız bırakmadı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT), saat 10.15 itibarıyla başladı. Alanya genelinde 5 bin 994 aday, hayalini kurdukları üniversitelere yerleşebilmek için ter döktü.

Sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerine gelen öğrenciler, kimlik ve giriş belgeleri kontrolünün ardından salonlara alındı. Görevlilerin son kontrollerinin ardından saat 10.15'te başlayan sınavla birlikte adaylar gelecekleri için yarışmaya başladı. Sınav merkezleri önünde bekleyen aileler ise çocuklarını yalnız bırakmadı. Kimi veliler okul bahçelerinde ve çevresindeki gölgelik alanlarda heyecanla çocuklarının çıkmalarını bekledi. Alanya'da 30 sınav merkezinde gerçekleştirilen AYT oturumunda toplam 5 bin 994 öğrenci, istedikleri üniversite ve bölümlere yerleşebilmek için ter dökerken, sınavın sorunsuz şekilde başlaması için polis ve görevliler de okul çevrelerinde gerekli tedbirleri aldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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