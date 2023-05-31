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Alaçam Milli Eğitim Müdürlüğü hafta sonu yapılacak LGS sınavına hazır

Alaçam Milli Eğitim Müdürlüğü hafta sonu yapılacak LGS sınavına hazır

Eğitim Haberleri

Alaçam İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, hafta sonu yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için hazırlıklarını tamamladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özkurt, yaptığı açıklamada, LGS sınavının 4 Haziran Pazar günü yapılacağını hatırlattı.

Alaçam İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, hafta sonu yapılacak Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) sınavı için hazırlıklarını tamamladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özkurt, yaptığı açıklamada, LGS sınavının 4 Haziran Pazar günü yapılacağını hatırlattı.

Merkezi sınavla fen, sosyal bilimler ve proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin teknik programlarına öğrenci alınacağını belirten Özkurt, sınava ilçelerinden 266 öğrencinin gireceğini ifade etti.

Sınavın 18 salonda yapılacağını bildiren Özkurt, tüm öğrencilere başarılar diledi.

Kaynak: AA / Ramazan Çoban - Eğitim

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