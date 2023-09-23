Alaçam Kaymakamı Rehabilitasyon Merkezini Ziyaret Etti

Alaçam Kaymakamı Fatih Kayabaşı, ilçede bulunan rehabilitasyon merkezini ziyaret etti. Kayabaşı, kurum yöneticileri ve öğretmenlerden bilgi alarak eğitim alan çocukların durumunu inceledi. İlçemizde yaşayan engelliler için çözüme yönelik girişimler yapılacak.