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Akyaka’da ilk ders zili kaymakam Demirtaş’tan: Yeni eğitim yılı başladı

Akyaka’da ilk ders zili kaymakam Demirtaş’tan: Yeni eğitim yılı başladı
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Kars’ın Akyaka ilçesinde 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla okullarda ilk ders heyecanı yaşandı.

Kars'ın Akyaka ilçesinde 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla okullarda ilk ders heyecanı yaşandı. Akyaka Kaymakamı İsmail Demirtaş, yeni eğitim-öğretim yılının ilk gününde öğrencilerle bir araya gelerek ilk ders zilini çaldı.

Kaymakam İsmail Demirtaş, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının açılışı münasebetiyle Akyaka Merkez Şehit Bülent Aktaş İlkokulu ile Şehit Batuhan Şimşek İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret etti. Okullarda incelemelerde bulunan Demirtaş, öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelerek yeni eğitim döneminin heyecanına ortak oldu.

Sınıfları ziyaret eden Kaymakam Demirtaş, öğrencilerle yakından ilgilenerek yeni eğitim-öğretim yılında başarı dileklerini iletti. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Demirtaş, onların eğitim hayatına ilişkin görüş ve beklentilerini dinledi.

Yeni eğitim yılının ilk gününde öğrencilerin mutluluğuna ortak olan Kaymakam Demirtaş, ilk ders zilini çalarak 2026-2027 eğitim-öğretim yılını başlattı. İlk ders zilinin çalmasıyla birlikte öğrenciler sınıflarına geçerken, ilçedeki okullarda yeni dönemin ilk dersleri başladı.

Eğitimin, çocukların ve gençlerin geleceğe hazırlanmasında büyük önem taşıdığına dikkat çeken Demirtaş, yeni eğitim-öğretim yılında geleceğin teminatı olan öğrencilere başarılar diledi.

Kaymakam Demirtaş, öğrencilerin yetişmesinde büyük emek ve fedakarlık gösteren öğretmenlere de yeni eğitim yılında kolaylıklar dileyerek, "2026-2027 eğitim-öğretim yılının öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz için başarılı ve verimli bir yıl olmasını temenni ediyoruz" mesajı verdi.

Öğrencilerin eğitim sürecinde ailelere de önemli görevler düştüğünü belirten Demirtaş, velilere de kolaylıklar dileyerek yeni eğitim-öğretim yılının Akyaka'ya hayırlı olması temennisinde bulundu.

Akyaka'da okulların yeniden öğrencilerle buluşmasıyla birlikte ilçede eğitim-öğretim faaliyetleri de başladı. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler yeni dönemin ilk gününde okul heyecanını birlikte yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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