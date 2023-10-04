Akülü arabasını teslim alan Semanur'un ilk sözleri: Şu an içimde kelebekler uçuşuyor

6 aylıkken soğuk havale geçirip rahatsızlanan Semanur Güler, yıllardır kullandığı tekerlekli sandalyeden kurtulup rahat hareket etmesini sağlayacak akülü bir araç istiyordu. Tuzla Belediyesi'nin 200 engelli vatandaşa akülü araç sağladığı proje kapsamında Güler'in akülü aracı evine teslim edildi. Ailesi ve komşuları ile kapıda aracını karşılayan Semanur, "Başkanımıza çok teşekkür ediyorum, en büyük hayalim uzak yollara gitmekti, gerçek oldu. Şu an içimde kelebekler uçuşuyor" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla Tuzla Belediyesi bünyesinde bulunan Gönül Elleri Çarşısı'nda akülü araç dağıtım töreni düzenlenmişti. Proje kapsamında İstanbul'un farklı ilçelerinden 200 engelli vatandaşa araç teslimleri yapılmaya devam ediyor. Tuzla'da yaşayan 19 yaşındaki Semanur da aracına kavuştu. Evlerinin önünde komşularıyla akülü aracını bekleyen Semanur, belediye ekiplerinin getirdiği aracına alkışlar eşliğinde bindi.

"İLK PARKA GİDECEĞİM; ORADA BİR YOKUŞ VAR ONU ÇIKACAĞIM"

Çok mutlu olduğunu söyleyen 19 yaşındaki Semanur Güler, "Çok mutluyum, başkanımıza çok teşekkür ediyorum. En büyük hayalim uzak yollara gitmekti, gerçek oldu. Akülü arabamla yavaş yavaş engelleri aşacağız. İlk parka gideceğim; orada bir yokuş var onu çıkacağım. Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Beni bu araçtan kurtardınız; indiğim araç akülü değildi ama bu bindiğim artık akülü. Şu an içimde kelebekler uçuşuyor" şeklinde konuştu.

"SEMANUR, 'AKÜLÜ ARABAM GELİNCE HER YERE GİDECEĞİM' DİYORDU"

2 çocuk annesi 48 yaşındaki Hatice Güler ise kızının 7 aylıkken doğduğunu ve doğduktan 6 ay sona soğuk havale geçirerek rahatsızlandığını kaydetti. Güler, bu durumun zorlukları olduğunu söylese de "Zor tarafları tabi ki var ama severek yapınca Allah kolaylığını veriyor. Allah emeği geçen herkesten razı olsun. Semanur, 'akülü arabam gelince her yere gideceğim' diyordu. 'Yollara çıkıp, bayırları geçeceğim. Parkta bir tane bayır yol var, oraya kendim çıkacağım' diye hayaller kuruyordu. Ben de kaza geçirmiştim, o yüzden arabayı sürmekte zorluk çekiyordum. Bu araba aslında bana da kolaylık sağlayacak" dedi.