İlkokul bahçesinde dehşet! Küçük kıza 11 kişi saldırdı

İlkokul bahçesinde dehşet! Küçük kıza 11 kişi saldırdı
Antalya'nın Serik ilçesinde bir ilkokulun bahçesinde kız ve erkeklerden oluşan 11 kişilik grup, bir kız öğrenciyi tekme yumruk dövdü, saçından tutup sürükledi. Öğrencilerden bazıları, tepki çeken şiddet anlarını cep telefonuyla kaydetti.

Serik'e bağlı Merkez Mahallesi'ndeki bir ilkokulun bahçesinde 30 Kasım günü bir araya gelen 11 öğrenci, bir kız öğrenciyi tehdit edip, sonrasında darbetti. Şiddete uğrayan öğrencinin olayı anlattığı ailesi, polise şikayetçi oldu. Polisin araştırmasında, öğrenciye şiddet uygulandığı anların cep telefonu kamerasıyla görüntülendiği belirlendi.

POLİS 11 ÖĞRENCİNİN İFADESİNİ ALDI

Görüntüleri inceleyen polis, 11 öğrencinin ifadesini aldıktan sonra adliyeye sevk etti. Çocuklar savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Serik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de ailenin şikayeti üzerine soruşturma başlattı.

SAÇINDAN TUTUP YERDE SÜRÜKLEDİLER

Öğrencinin şiddete uğradığı anların yer aldığı görüntülerde; kız ve erkek öğrenci grubunun bir kız öğrenciyi tehdit ettikten sonra tekme ve yumruk attığı, yere düşürüp tekmeledikleri ve saçından sürüklediği anlar yer aldı.

ERKEK ÖĞRENCİLER KIŞKIRTTI

Telefon kaydında bir erkek öğrencinin sigara içerek kavgayı izlediği, bazılarının da 'İyi vur', 'Kafasını yere çarp', 'Vurun acımayın' gibi sözleri yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Eğitim
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıRIZGAR:

Şu suç aletlerini biran önce okuldan atın ve ailelerini içeri atın. Bunlar geleceğin suç aletleti.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZübeyir Kıvrak:

TERBİYE AİLEDEN BAŞLAR DİYORDUK ŞİMDİLERDE TERBİYESİZLİK AİLEDEN BAŞLIYOR OKULLARDA UYGULANIYOR SOKAĞA TAŞARSA ÇOK ANALAR AĞLAR AMA İŞ İŞTEN GEÇMİŞ OLUR... BUNUN TEDBİRLERİ ACİLEN ALINMALI...

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
