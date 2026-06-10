Fen Fakültesi'nde mezuniyet gururu

Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni, büyük bir coşku ve gururla gerçekleştirildi.

Törenin açılış konuşmasını yapan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, mezunları ve ailelerini tebrik ederek başladığı konuşmasında, temel bilimlerin önemine dikkat çekti. Fen eğitiminin kişiye özel bir bakış açısı kazandırdığını belirten Rektör Özkan, "Sizler aldığınız eğitimle dünyaya başka türlü bakmayı öğrendiniz. Bir yaprağın damarlarında düzen görmeyi, bir denklemde evrenin diline yaklaşmayı, bir yıldızın ışığında zamanın derinliğini hissetmeyi öğrendiniz. Bugün burada doğaya soru sormayı, veriye sabırla bakmayı öğrenmiş; bilmediği şeyin karşısında korkmak yerine merak duymayı seçmiş genç insanlar görüyorum" dedi. Galileo, Marie Curie, Newton ve Aziz Sancar gibi bilime yön veren isimleri hatırlatan Rektör Özkan, bu büyük bilim yolculuğu mirasının artık mezunların omuzlarında olduğunu vurguladı.

"Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir"

Mustafa Kemal Atatürk'ün "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir" sözünü hatırlatan Rektör Özkan, bu ifadenin bilim insanlarına büyük bir sorumluluk yüklediğini belirtti. Mezunların çok hızlı değişen, yapay zekanın hayatın merkezinde olduğu ilginç bir çağa doğduklarını söyleyen Prof. Dr. Özlenen Özkan, günümüz dünyasında bilgiye ulaşmanın kolay, ancak doğru bilgiyi ayırt etmenin zor olduğunu ifade etti. Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin insan aklının ve vicdanının yerini tutamayacağını belirten Rektör Özkan, iklim değişikliği, biyoteknoloji, uzay, enerji ve sağlık gibi küresel sorunların çözümünde temel bilimlerin ve fen mezunlarının rolünün her geçen gün daha da artacağını vurguladı.

Konuşmasının son bölümünde hocaların ve ailelerin fedakarlıklarına değinen Rektör Özkan, bir hocanın emeğinin bazen yıllar sonra alınan doğru bir kararda saklı olduğunu söyledi. Öğrencilerin bu zorlu yolculuğunda arkalarındaki en büyük gücün aileleri olduğunu belirterek tüm anne, baba ve kardeşlere teşekkür etti. Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Alkan ise konuşmasına ailelere ve akademisyenlere teşekkür ederek mezunlara yeni hayatlarında başarılar diledi. Tören, mezun öğrencilerin diplomalarını alması ve geleceğe ilk adımı simgeleyen geleneksel kep atma seremonisi ile coşku içinde sona erdi.

Atatürk Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törene Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker, Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Alkan, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Füsun Yalçın ve Doç. Dr. Orhan Ünal'ın yanı sıra bölüm başkanları, akademisyenler, mezunlar ve aileleri katıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı