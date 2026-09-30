Akçakoca'da Osmaniye İlkokulu öğrencilerine gıda israfı eğitimi verildi

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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 29 Eylül Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafına Karşı Farkındalık Günü kapsamında Osmaniye İlkokulu öğrencilerine yönelik eğitim düzenlendi.

Akçakoca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen eğitimde, öğrencilere okullarda gıda güvenilirliği ve gıda israfının önlenmesi konularında bilgilendirme yapıldı. Osmaniye İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte öğrencilerle gıdaların güvenilir şekilde tüketilmesi, gıda israfının azaltılması ve kaynakların bilinçli kullanılması konuları ele alındı. Gıda kaybı ve israfına karşı farkındalık oluşturmayı amaçlayan eğitimde öğrencilerin günlük yaşamlarında daha bilinçli davranmalarının önemi vurgulandı.

Akçakoca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, etkinliğe duyarlılık gösteren öğrencilere, öğretmenlere ve okul idaresine teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı