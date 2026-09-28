Akademik yıl açılışında 'Terörsüz Türkiye' mesajı

Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi'nin 2026-2027 akademik yılı açılışında konuşan Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Talip Emiroğlu, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, birlik, toplumsal huzur ve eğitimin geleceğine ilişkin mesajlar verdi.

Yükseköğretim Kurulu'nun üniversitelerden 2026-2027 eğitim-öğretim yılı açılışlarında "Terörsüz Türkiye" hedefinin ele alınmasını istemesinin ardından konu Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi'nde de gündeme geldi. Törende konuşan Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi ile Kıbrıs Ada Kent Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Talip Emiroğlu, 45 yıldır terör nedeniyle 15 binden fazla şehit verildiğini ve 2 trilyon dolarlık ekonomik kaynağın harcandığını hatırlattı.

"Devletim ve milletim için kan kusar, kızılcık şerbeti içerim"

Emiroğlu, "Terör tamamen duracaksa, hiçbir annenin yüreği artık evlat acısıyla kavrulmayacaksa ben devletim ve milletim için kan kusar, kızılcık şerbeti içerim. İçimdeki kini ve intikam duygusunu bu toprakların selameti için toprağa gömerim" dedi.

"Terör sadece canımızı değil, refahımızı da çaldı"

Geçmişte Ülkü Ocakları tedrisatından geçtiğini ve ömrü boyunca Turan hayaliyle yaşadığını dile getiren Dr. Talip Emiroğlu, terörün Türkiye'ye maliyetine ilişkin, " Türkiye, 45 yıldır terörle mücadeleye tam 2 trilyon dolar harcadı. Eğer biz bu devasa kaynağı çatışmalarda eritmeseydik; fabrikalar kursaydık, bugün kişi başına düşen milli hasılamız 18 bin dolar değil, 40 bin doları bulacaktı. Terör sadece canımızı değil, refahımızı da çaldı. Şimdi artık öfkeyle kalkma devrini kapatma; sağduyulu, akılcı ve birlik olma zamanıdır" ifadelerini kullandı.

Terörsüz ve huzurlu bir Türkiye zemininde üniversitelere önemli görevler düştüğünü belirten Dr. Emiroğlu, TÜİK verilerine göre bugün nüfusun yüzde 14,8'ini oluşturan 15-24 yaş grubunun 2040'ta yüzde 12,2'ye gerileyeceğine dikkat çekti. Emiroğlu, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi ile Kıbrıs Ada Kent Üniversitesi olarak artık yalnızca "diploma üreten bir fabrika" zihniyetiyle hareket etmeyeceklerini söyledi.

"Yetiştirmek istediğimiz insanı tarif ederek hazırlamalıyız"

Eğitim sisteminde köklü bir reforma ihtiyaç duyulduğunu belirten Emiroğlu, "Eğitim programlarımızı derslerden başlayarak değil, yetiştirmek istediğimiz insanı tarif ederek hazırlamalıyız. Unutmayalım ki geleceğin eğitiminde asıl sınav, çocuğun kaç soru çözdüğü değil, anne-babası, öğretmeni ve yapay zeka yanında olmadığında ne yapabildiğidir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı